Lander milliardavtale

Wallenius Wilhelmsen har sikret seg en flerårig kontrakt i Australia med en stor bilprodusent, ifølge en børsmelding fredag.

Avtalen ventes å gi inntekter på over 100 millioner dollar, eller i overkant av en milliard kroner.

– Vi er glade for å ha signert denne kontrakten og ser frem til å gi kunden større kontroll over hele verdikjeden innen logistikk. Dette markerer også en utvidelse av vår tilstedeværelse i Oseania, sier selskapets kommersielle direktør Pia Synnerman.

Kontrakten har en varighet på tre år, med opsjon på ytterligere ett år. Dersom opsjonen utøves, anslås det at avtalen vil gi inntekter på over 100 millioner dollar gjennom hele perioden.

I rapporten for andre kvartal 2025 skrev Wallenius Wilhelmsen at selskapet har en kontraktsreserve på 8,7 milliarder dollar. I løpet av andre kvartal inngikk selskapet nye avtaler verdt 306 millioner dollar.

– Vi ser at den sterke etterspørselen, spesielt innen shipping, fortsetter inn i tredje kvartal, kommenterte konsernsjef Lasse Kristoffersen i selskapet i august, som la til at selskapet forventet en ebitda i 2025 på linje med 2024.

Pareto Securities-analytiker Eirik Haavaldsen har fortsatt bilskipsrederiet Wallenius Wilhelmsen høyt oppe på anbefalingslisten.

– Vi er vel omtrent alene igjen i verden med dette synet, men klarer ikke å la være å like Wallenius Wilhelmsen og deres fortsatt fantastiske kontantstrøm. Ja, det er masse usikkerhet, men hvert kvartal med status quo bygger enormt med verdier for dem, sier han.