Pelagic Investment Fund RAIF V.C.I.C. PLC har solgt totalt 450.000 aksjer i Hunter Group ASA, ifølge en børsmelding fra selskapet mandag. Dette utgjør omtrent 0,334 prosent av den utstedte aksjekapitalen og stemmene i selskapet.

Etter salget eier Pelagic Yield Fund nå totalt 6.301.332 aksjer i Hunter, noe som tilsvarer rundt 4,674 prosent av selskapets utstedte aksjer og stemmerettigheter.

Salget førte også til at Pelagic Yield Fund falt under 5-prosentgrensen for krav om offentliggjøring av store aksjeinnehav.