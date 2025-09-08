Argentinas President Javier Milei gikk på et sviende nederlag etter valget i Buenos Aires-provinsen søndag. Hans nyformede La Libertad Avanza - Frihetsfremskritt - fikk kun 34 prosent av stemmene i det som er landets største provins med nær 40 prosent av innbyggerne.

Koalisjonen Peronist på venstresiden, med tidligere president Cristina Fernández de Kirchner i spissen, hanket inn hele 47 prosent av stemmene i det som de fleste hadde spådd å bli et jevnt valg. President Milei gikk selv ut og anerkjent resultatet som et «stort nederlag».

Ved 18:30-tiden norsk tid har Merval-indeksen, den ledene argentinske børsindeksen, ramlet hele 13 prosent. Samtidig er den argentinske pesosen ned 5 prosent mot amerikansk dollar, og argentinske obligasjoner faller også.

Valgresultatet skjer få uker før mellomvalget i resten av Argentina, et valg Milei er avhengig av for å fortsette å gjennomføre sin utradisjonelle «motorsag»-politikk. Hyppige kutt i offentlig sektor og tiltrekning av utenlandske investeringer har vært tiltak som har bidratt til å senke inflasjonsnivået ned fra et tresifret prosentbeløp.

En som får merke utfallet av valget, er Tor Olav Trøim. Hans Golar LNG inngikk i våres en 20-år lang avtale med den argentinske regjeringen for prosessering av flytende naturgass utenfor kysten av Argentina. President Milei var selv en aktiv støttespiller for prosjektet som for første gang åpner landet for gasseksport fra Vaca Muerta-feltet i Neuquen-provinsen, det nest største skifergassfeltet i verden.

Avtalene som ble inngått gjelder leie av FLNG-skipet «Hilli Episeyo» og et nytt FLNG fabrikkskip som nå er under konstruksjon i Kina. Når begge fartøyene er i full produksjon i starten av 2028, skal Golar årlig levere opptil 5,95 millioner tonn flytende LNG beregnet for eksport. Det sikrer selskapet et årlig Ebitda-bidrag på 685 millioner dollar.

På spørsmål fra Finansavisen i mai om hvordan man har vurdert den politiske risikoen og betalingshistorikken til argentinske selskaper, sa Golar-sjef Karl Fredrik Staubo at alle nødvendige tillatelser forelå og at prosjektet hadde full støtte fra myndighetene.

Selskapet faller 7,5 prosent på Wall Street.