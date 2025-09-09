Skipsreder John Fredriksen fortsetter å selge tørrlastskip i panamax- og kamsarmax-klassen fra sin private flåte.
Ifølge shippingavisen TradeWinds har hans selskap Seatankers Management nå solgt to 80.000-tonnere, ti år gamle «Sea Orpheus» og «Sea Venus». Sistnevnte ble levert fra verftet i Kina i 2013 og har vært drevet kommersielt av det belgiske rederiet CMB.TECH som overtok Fredriksens børsnoterte Golden Ocean Group i august.
Den nettbaserte verdivurderingstjenesten VesselsValue anslår at de to skipene i dagens marked er verdt 33,6 millioner dollar, mens skipsmeglere sier Fredriksen oppnår en litt høyere pris, 35 millioner dollar. Det tilsvarer nær 350 millioner kroner.
Over 30 nybygg
I juli fikk Seatankers levert to nye kamsarmax bulkcarriere, «Sea Lyra» og «Sea Lynx», fra China Merchants Industry Qingdao Shipyard. Ytterligere to søsterskip i samme serie ferdigstilles i løpet av kort tid og skal døpes «Sea Libra» og «Sea Leo».
Seks newcastlemax tørrlastskip er inkludert i Fredriksens omfattende nybyggingsprogram som han har privat utenom de børsnoterte rederiene i Fredriksen-gruppen. Disse skipene skal etter planen overtas i løpet av 2026/27.
Finansavisen har tidligere omtalt Fredriksens betydelige nybyggingsprogram på verft i Kina.
Gjennom sine private selskaper under holdingselskapsparaplyen Greenwich Holdings og i regi av Seatankers-systemet har han bestilt over 30 tank- og tørrlastskip og store subseafartøyer.
I ordreboken inngår foruten store malmskip i newcastlemax-klassen – fartøyer av samme type som Golden Ocean/CMB.TECH eier og driver – også en betydelig VLCC- og suezmax-flåte.
Shipping viktigst
«Seatankers har i dag over 30 nybygg innen tank, bulk og subsea til en samlet verdi på over 3 milliarder dollar», sa Fredriksen til Finansavisen 1. juni.
Og tilføyde: «Vi har også en betydelig privat flåte og gjør kontinuerlige vurdering på hvordan vi håndterer skipene vi eier».
I tillegg eier Fredriksen shipping- og offshoreaksjer for over 4 milliarder dollar. Shipping er fortsatt den viktigste sektoren for gruppen, som også bankaksjer for over 1 milliard dollar.
«Porteføljen er godt balansert mellom aktive eierskap, passive investeringer og renteprodukter, på linje med det man ser i andre internasjonale family offices på vår størrelse», sa Fredriksen.