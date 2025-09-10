Fra kollaps til kontroll: Axel Camillo Eitzen ville ikke bli husket som rederen som la alt i grus. Nå er han tilbake i milliardærklubben etter å ha reist seg to ganger fra ruin. Eivind YggesethLukkHar gått konkurs to ganger – nå er han milliardærFra rikdom til ruin. Deretter milliardærstatus, så konkurs – og nå tidenes comeback. Axel Camillo Eitzen står bak en av de mest oppsiktsvekkende snuoperasjonene i norsk næringsliv.ShippingProfilAxel Camillo EitzenOppdatert 15. sep.Publisert 10. sep.Lesetid: 6 minutterVis artiklerTonje K. TellefsenSend epostVis artiklerPetter Høst SølnaSend epostDenne artikkelen er kun tilgjengelig for abonnenter