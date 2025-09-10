Article lead
Fra kollaps til kontroll: Axel Camillo Eitzen ville ikke bli husket som rederen som la alt i grus. Nå er han tilbake i milliardærklubben etter å ha reist seg to ganger fra ruin. Eivind Yggeseth

Har gått konkurs to ganger – nå er han milliardær

Fra rikdom til ruin. Deretter milliardærstatus, så konkurs – og nå tidenes comeback. Axel Camillo Eitzen står bak en av de mest oppsiktsvekkende snuoperasjonene i norsk næringsliv.

Axel Camillo Eitzen
Tonje K. Tellefsen
Petter Høst Sølna
