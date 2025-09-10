Det er shippingavisen Tradewinds som skriver dette. Tankgiganten skal ha signert en nybyggingskontrakt på to VLCC-er, med opsjon på ytterligere to, med det raskt voksende kinesiske skipsverftet Hengli Shipbuilding. Ifølge markedsaktører avisen har snakket med, ligger prisen pr. skip på 118 millioner dollar.

Frontlines konsernsjef, Lars Barstad, ønsket ikke å kommentere kontrakten da Tradewinds tok kontakt. En bransjekilde sier imidlertid at bestillingen samsvarer med en fireskipskontrakt som Hengli selv offentliggjorde på sine sosiale medier i helgen.

Flere kilder i bransjen tror ifølge Tradewinds at Frontlines bestilling gjelder såkalte resale-skip. Henglis morselskap, Hengli Group, skal nemlig selv ha bestilt flere VLCC-er med tanke på videresalg dersom kjøpere dukker opp.

– Hengli Group er også involvert i petrokjemi, og dersom VLCC-ene ikke blir solgt, vil konsernet bruke skipene i egen virksomhet, sier en shippingkilde til Tradewinds.

Meglere Finansavisen har snakket med antyder at kontrakten Tradewinds viser til kan være være inngått i regi av John Fredriksens privateide selskap, Seatankers, som i så fall øker sitt nybyggingspprogram i stortank til 10 skip pluss ytterligere to opsjoner.

Aldrende VLCC-flåte

Ifølge Clarksons’ Shipping Intelligence Network har Hengli Group 13 VLCC-nybygg i ordre ved Dalian-verftet, med levering mellom 2026 og 2028.

Totalt er det i år bestilt 21 VLCC-er hos Hengli, ifølge Clarksons. Blant kjøperne er Tsakos Energy Navigation, Capital Maritime Group, Advantage Tankers, Pan Ocean, Hanwha Shipping, NYK Line og Idemitsu Tanker.

Banchero Costa-analytiker Ralph Leszczynski påpeker overfor Tradewinds at aldersprofilen i VLCC-flåten innebærer behov for mange nye skip. Han viser til at en stor andel ble bygget tidlig på 2000-tallet, da regelverket krevde at enkeltskrogstankere ble skrapt og erstattet med dobbelskrog. I dag er 18 prosent av verdens VLCC-flåte over 20 år gammel, mens 22 prosent er mellom 15 og 20 år, ifølge Leszczynski.