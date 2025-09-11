Bruton Limited, der Tor Olav Trøim og 2020 Bulkers-eier Magnus Halvorsen i dag er blant de største aksjonærene med henholdsvis 48 og 9 prosent, er i samtaler med et annet Trøim-selskap, Andes Tankers II, som eier to VLCC-skip under bygging, om en sammenslåing.

Samtidig vurderer Bruton å hente 100 millioner dollar, tilsvarende om lag 1 milliard kroner, ved en emisjon på Oslo Børs.

Men det er bare begynnelsen.

En ny kapitalutvidelse på ytterligere 270 millioner dollar kan komme i neste runde i forbindelse med at tankflåten dobles fra to til fire fartøyer. Totalt skal det i så fall hentes 3,7 milliarder kroner i egenkapital.

Alt tyder på at emisjonsrunde nummer to vil bli gjennomført i forbindelse med at rederiet tas opp til notering på børs i New York i 2026.

På Oslo Børs var Bruton-aksjen i 12.30-tiden torsdag opp 14,90 kroner eller 35 prosent til 57,50 kroner. Det priser selskapet til 897 millioner kroner. Litt senere falt aksjen tilbake til 50,50, som var opp 18,5 prosent fra onsdagens sluttkurs.

Frontline-bakgrunn

– Planen er å etablere et tankrederi som får markedets laveste break-even rate på under 20.000 dollar pr. skip pr. dag, sier Bruton-sjefen Gunnar Winther Eliassen til Finansavisen.

Han tror tankmarkedet vil holde seg sterkt i flere år fremover og viser til at gjennomsnittsalderen på den eksisterende flåten begynner å bli høy.

Med på tanksatsingen er flere tidligere Frontline-topper. Av aksjonærlisten i Bruton fremgår det at Robert Hvide Macleod, som var adm. direktør i Frontline Management i seks år frem til 2020, eier tre prosent av aksjene.

Også Jens Martin Jensen, Robert Hvide Macleods forgjenger som Frontline-sjef, er blant eierne med en andel på 1 prosent. Han var i flere år John Fredriksens shippingsjef og satt sammen med Fredriksen og Trøim i det daværende hovedkvarteret til gruppen i Sloane Square i London.

Det samme eier Bruton-sjefen, også han med flere års fartstid i Fredriksen-gruppen, hvor han arbeidet mest med offshore og rigg men også var involvert på shippingsiden, før han meldte overgang til Trøim. Selv ledet Trøim i flere år driftsselskapet Frontline Management i perioden da rederiet gjennomgikk en kraftig vekst ved kjøp av andre rederier og bestilling av en rekke nybygg.

Vil ha større flåte

Bruton vil ifølge en presentasjon forfølge muligheter for flåteutvidelser med mål om å skape en ledende og aksjonærvennlig VLCC-plattform bestående av moderne tonnasje.

– Er planen å bygge et nytt Frontline?

– Vi starter med to pluss eventuelt to skip til. Frontline begynte også i det små, med fem skip. Vi tror det er muligheter for å kunne vokse og bygge opp en større flåte etterhvert, sier Eliassen.