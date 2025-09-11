Bruton Limited, der Tor Olav Trøim og 2020 Bulkers-eier Magnus Halvorsen i dag er blant de største aksjonærene med henholdsvis 48 og 9 prosent, er i samtaler med et annet Trøim-selskap, Andes Tankers II, som eier to VLCC-skip under bygging, om en sammenslåing.
Samtidig vurderer Bruton å hente 100 millioner dollar, tilsvarende om lag 1 milliard kroner, ved en emisjon på Oslo Børs.
Men det er bare begynnelsen.
En ny kapitalutvidelse på ytterligere 270 millioner dollar kan komme i neste runde i forbindelse med at tankflåten dobles fra to til fire fartøyer. Totalt skal det i så fall hentes 3,7 milliarder kroner i egenkapital.
Alt tyder på at emisjonsrunde nummer to vil bli gjennomført i forbindelse med at rederiet tas opp til notering på børs i New York i 2026.
På Oslo Børs var Bruton-aksjen i 12.30-tiden torsdag opp 14,90 kroner eller 35 prosent til 57,50 kroner. Det priser selskapet til 897 millioner kroner. Litt senere falt aksjen tilbake til 50,50, som var opp 18,5 prosent fra onsdagens sluttkurs.
Finansavisen TV på Pareto-konferansen: Se Bruton-sjef Gunnar W. Eliassen forklare satsingen i Børsmorgen: – Det var sånn Frontline startet
Frontline-bakgrunn
– Planen er å etablere et tankrederi som får markedets laveste break-even rate på under 20.000 dollar pr. skip pr. dag, sier Bruton-sjefen Gunnar Winther Eliassen til Finansavisen.
Han tror tankmarkedet vil holde seg sterkt i flere år fremover og viser til at gjennomsnittsalderen på den eksisterende flåten begynner å bli høy.
Med på tanksatsingen er flere tidligere Frontline-topper. Av aksjonærlisten i Bruton fremgår det at Robert Hvide Macleod, som var adm. direktør i Frontline Management i seks år frem til 2020, eier tre prosent av aksjene.
Også Jens Martin Jensen, Robert Hvide Macleods forgjenger som Frontline-sjef, er blant eierne med en andel på 1 prosent. Han var i flere år John Fredriksens shippingsjef og satt sammen med Fredriksen og Trøim i det daværende hovedkvarteret til gruppen i Sloane Square i London.
Det samme eier Bruton-sjefen, også han med flere års fartstid i Fredriksen-gruppen, hvor han arbeidet mest med offshore og rigg men også var involvert på shippingsiden, før han meldte overgang til Trøim. Selv ledet Trøim i flere år driftsselskapet Frontline Management i perioden da rederiet gjennomgikk en kraftig vekst ved kjøp av andre rederier og bestilling av en rekke nybygg.
Vil ha større flåte
Bruton vil ifølge en presentasjon forfølge muligheter for flåteutvidelser med mål om å skape en ledende og aksjonærvennlig VLCC-plattform bestående av moderne tonnasje.
– Er planen å bygge et nytt Frontline?
– Vi starter med to pluss eventuelt to skip til. Frontline begynte også i det små, med fem skip. Vi tror det er muligheter for å kunne vokse og bygge opp en større flåte etterhvert, sier Eliassen.
Og tilføyer: – Bruton ønsker å bli større og vil se på vekstmuligheter basert på moderne VLCC-tonnasje.
– Betyr det kjøp av eksisterende skip eller bestilling av nye fartøyer?
– Begge deler kan være aktuelt.
Han opplyser at planen er å bygge opp en egen driftsorganisasjon som skal ta hånd om befraktningen.
– Vi skal etablere et fullt operativt rederi.
Himalaya-modell
Selskapet har mottatt forslag om leasing-finansiering på opptil 85 prosent av investeringen i de to første skipene. Siden 10 prosent av byggeprisen allerede er innbetalt, vil dette i utgangspunktet gi et begrenset behov for ytterligere egenkapital.
Men ifølge Eliassen er ikke en så høy belåning den planen man nå primært jobber med. Istedet ser han for seg en modell med høy egenkapital og lav belåning.
«Basert på den positive investormottagelsen av 2020 Bulkers og Himalaya Shippings strategi med månedlige utbyttebetalinger, vil selskapet (...) sikte mot en modell med en sterk balanse, lav kontantbalanse og en lignende utbetalingsmodell», skriver selskapet.
Av presentasjonen torsdag fremgår det at gjelden på hvert av de første skipene kan ende på 30 millioner dollar dersom man henter 100 millioner dollar i en emisjon nå og fyller på med nye 270 millioner dollar når selskapet utvides til fire skip og noteres på en utenlandsk børs, trolig amerikansk.
Sterke medeiere
Blant aksjonærene i Bruton er også den greske rederen Peter G. Livanos med seks prosent via selskapet Blenheim Special Investment, Scorpio Tankers-grüderen Emanuele A. Lauro – som eier fem prosent gjennom Scorpio Holdings – og Stolt-Nielsens styreleder Niels G. Stolt-Nielsen.
Det britiske skipsmeglerhuset Affinity, som bisto Trøim ved inngåelsen av nybyggingskontraktene i Kina, eier 12 prosent av aksjene.
Det var i 2023 Trøims Magni Partnes gjennom to Andes-selskaper bestilte de fire VLCC-skipene som nå er under bygging på New Times-verftet i Kina. To av disse eier i dag Bruton, mens selskapet Andes Shipping II eier de to siste skipene.
Trøims Drew Holdings eier 48 prosent av aksjene i Bruton og 21 prosent av aksjene i Andes Shipping II, og støtter strategien, initiativet til en konsolidering og den planlagte aksjeemisjonen.
De to første VLCC-skipene er planlagt levert i juli 2026 og januar 2027. Begge disse er utstyrt for å kunne drives på LNG; flytende naturgass. Prisen er avtalt til nær 270 millioner dollar en bloc.
Som en del av den mulige sammenslåingen mellom Bruton og Andes Shipping II er det innledet diskusjoner med verftet om å utstyre alle skipene med LNG-fremdriftssystemer.