Hafnia frir: Ser fordel for aksjonærene

Tidligere i september meldte produkttankrederiet Hafnia om en foreløpig avtale med Oaktree om kjøp av 14,45 prosent av aksjene i konkurrenten Torm for 3,1 milliarder kroner.

I en separat melding skrev Torm at selskapet ikke var involvert i transaksjonen mellom Hafnia og Oaktree.

Torsdag bekrefter Hafnia at avtalen er gjort bindende. Fullføringen er fortsatt betinget av visse betingelser, som regulatoriske godkjennelser.

Den mest åpenbare fusjonen

Etter kjøpet av aksjene i Torm ble kjent har spekulasjonene svirret rundt en mulig sammenslåing av selskapene.

– Sett bort fra en fusjon mellom 2020 Bulkers og Himalaya, så er dette den mest åpenbare fusjonen i shipping. De to selskapene kjenner hverandre, de er ganske like, prisingen er ikke helt ulik, flåten er ikke helt ulik og gearingen er omtrent identisk, har Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen kommentert.

Haavaldsen tror dermed at det er vesentlige kostnadssynergier å hente ved en sammenslåing mellom de to selskapene.

– Så ja, jeg tror en fusjon er målet. Hvor lang tid det vil ta og hvordan det vil skje, vil tiden vise. Hafnia har et fantastisk trackrecord på vekst og konsolidering, og jeg tror ikke de har hoppet opportunistisk på blokk her, fortsetter analytikeren.

Mulig sammenslåing

Hafnia er fornøyd med å gjøre denne betydelige investeringen i Torm, heter det i torsdagens børsmelding.

«Etter markedsrapporter som referer til en muligheten for en virksomhetssammenslåing basert på netto eiendelsverdier (NAV-for-NAV), er Hafnia enig i at det er til fordel for aksjonærene i begge selskapene å utforske slike strategiske muligheter», skriver Hafnia.

Selskapet bemerker at diskusjoner imidlertid ikke har funnet sted enda, og at det ikke er noen garantier for at det vil føre til en transaksjon.

Utbytte i tredje kvartal

Til tross for milliardinvesteringen i Torm bekrefter Hafnia at selskapet vil betale ut 80 prosent av nettoresultatet for tredje kvartal 2025.

Hafnia beregner normalt selskapets gjeldsgrad (LTV) ved å ta all gjeld, trekke fra kontanter og dele på verdien av skipene, basert på megleranslag. Nå vil i Hafnia i tillegg inkludere Torm-investeringen, verdsatt til det laveste av enten kjøpsprisen eller markedsverdien. Investeringen gir altså en økt aktivaside i LTV-beregningen.

– Hafnia er opptatt av at utbyttepolitikken skal være både tydelig og konsekvent. Vi mener dette grepet sørger for at investeringen blir korrekt reflektert i gjeldsgraden, samtidig som vi opprettholder en utbyttepolitikk der utbetalingene speiler både kapitalstrukturen og styrken i verdiene våre, kommenterer konsernsjef Mikael Skov.