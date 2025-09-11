«Skyggeflåte»-tankskip: Seiler Nordøstpassasjen uten isforsterket skrog

Ifølge avisen Barents Observer er tankskipet «Mires» på vei vestover gjennom Nordøstpassasjen. Det 244 meter lange skipet forlot den kinesiske havnen på Xiushan-øya 28. august, og er muligens på vei til den russiske havnen i Murmansk.

Det seiler under flagget til Sierra Leone, men er regnet som en del av Russlands omfattende skyggeflåte som brukes for å omgå sanksjoner. Tankskipet står på sanksjonslisten til både Ukraina og Storbritannia.

Problemet er at skipet ikke har is-klassifisering, altså at skroget ikke er forsterket, og farvannet er fullt av is.

«Disse typene skip er svært utsatt for alvorlige skader dersom de kommer i kontakt med is – spesielt is som inneholder deler av breis eller flerårsis, noe som er tilfelle langs hele passasjen,» kommenterer Norvard Kjerstad til avisen. Han er pensjonert professor i navigasjon i farvann med sjøis ved NTNU.

Uakseptable forhold

Ifølge avisen må skipet nå seile gjennom et nesten 500 nautiske mil langt område dekket av drivis.

«Dette er normalt uakseptable forhold for et skip uten isklasse,» kommenterte Kjerstad.

Tillatelsen fra den russiske administrasjonen for Nordøstpassasjen sier at skipet får lov til å seile hele ruten uten isbryter-eskorte i områder uten sjøis, opplyses det.

Destinasjonen er uklar, men det er sannsynlig at den til slutt vil anløpe Murmansk for å laste olje og deretter gå videre til et eksportmarked.