Satser på stortank: – Stort behov

Trafigura planlegger å bestille to nye stortankere (VLCC) fra Kina, melder Bloomberg. I utgangspunktet er selskapet mest kjent for å handle i råvarer, men kjøper nå sine første skip.

Shipping-sjef i Trafigura, Andrea Olivi, forklarer i et intervju at timingen virker god.

– Vi tror at det i løpet av de neste to, tre, fire årene vil oppstå et stort behov for å fornye flåtene. Derfor vil vi rett og slett være klare med vår egen flåte, sier Olivi.

Selskapet har siden tidlig 2024 lagt inn ordre på åtte VLCC-er hos Jiangsu New Hantong Ship Heavy Industry Co., med første levering ventet i midten av 2026.

Disse blir de første VLCC-ene Trafigura selv eier, og vil erstatte skip som det i dag leier.

Aldrende flåte

Ordrene skjer samtidig som den globale stortankflåten eldes. Ifølge BRS Shipbrokers er gjennomsnittsalderen for en VLCC nå nesten 13 år, og 36 prosent av flåten er over 15 år. Oljeselskaper nekter ofte å benytte eldre tankere grunnet slitasje, skriver Bloomberg.

Parallelt vokser den globale skyggeflåten, som består av skip brukt til ulovlig transport av sanksjonert olje. Ifølge S&P Global utgjør disse nå nær en femtedel av hele flåten.

Disse faktorene er blant hovedårsakene til at Trafigura velger å bygge nytt fremfor å kjøpe brukt, ifølge Bloomberg.

Kina-handelskonflikt

Det finnes imidlertid noe usikkerhet rundt bygging i Kina.

Trump-administrasjonen har varslet millionavgifter på kinesiskbygde eller -eide fartøy som losses i amerikanske havner. Avgiftene kan tre i kraft allerede neste måned som del av forhandlingene mellom Washington og Beijing.

Olivi understreket i intervjuet at disse tiltakene neppe vil ramme VLCC-markedet.

– Stortankere er vanligvis tomme når de anløper amerikanske havner, og er der for å laste amerikansk olje for eksport, sier Olivi.