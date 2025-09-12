Fredag stiger capesizeratene 0,9 prosent til 25.500 dollar, ifølge tall fra Clarksons. Kamsarmaxratene stiger 1,2 prosent til 18.000 dollar, mens ultramaxratene klatrer 0,4 prosent til 18.800 dollar.

I løpet av den siste uken har dermed capesizeratene gått opp 8,3 prosent, mens de har falt 5,9 prosent i løpet av den siste måneden.

Baltic Dry-indeksen stiger 0,7 prosent

Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, stiger 0,7 prosent til 2.126 poeng. Indeksen, som utarbeides av London-baserte Baltic Exchange, var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng, mens all-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng.

Baltic Dry-indeksen betraktes som en indikator for global økonomisk aktivitet, da den reflekterer etterspørselen etter frakt av råvarer.