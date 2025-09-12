Ratene opp åtte prosent

Fredag stiger capesizeratene nesten én prosent og er med det opp over åtte prosent i løpet av den siste uken.

Publisert 12. sep. | Oppdatert 12. sep.
Stian Jacobsen
Journalist

Fredag stiger capesizeratene 0,9 prosent til 25.500 dollar, ifølge tall fra Clarksons. Kamsarmaxratene stiger 1,2 prosent til 18.000 dollar, mens ultramaxratene klatrer 0,4 prosent til 18.800 dollar.

I løpet av den siste uken har dermed capesizeratene gått opp 8,3 prosent, mens de har falt 5,9 prosent i løpet av den siste måneden.

Baltic Dry-indeksen stiger 0,7 prosent

Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, stiger 0,7 prosent til 2.126 poeng. Indeksen, som utarbeides av London-baserte Baltic Exchange, var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng, mens all-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng.

Baltic Dry-indeksen betraktes som en indikator for global økonomisk aktivitet, da den reflekterer etterspørselen etter frakt av råvarer.