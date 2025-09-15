Positiv ukestart for ratene

Mandag stiger capesizeratene 2,7 prosent til 26.200 dollar, ifølge tall fra Clarksons. Kamsarmaxratene stiger 0,4 prosent til 18.100 dollar, mens ultramaxratene klatrer 0,5 prosent til 18.900 dollar.

I løpet av den siste uken har dermed capesizeratene gått opp 8,3 prosent, mens de har falt 4,3 prosent i løpet av den siste måneden.

Baltic Dry-indeksen stiger 1,3 prosent

Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, stiger 1,3 prosent til 2.153 poeng. Indeksen, som utarbeides av London-baserte Baltic Exchange, var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng, mens all-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng.

Baltic Dry-indeksen betraktes som en indikator for global økonomisk aktivitet, da den reflekterer etterspørselen etter frakt av råvarer.