Spotratene for de største råoljetankerne har skutt i været og passert 90.000 dollar dagen. Oppgangen har sendt tankaksjene på Oslo Børs til værs – Frontline er opp over 25 prosent den siste måneden, mens Hunter Group har doblet seg med en oppgang på 110 prosent.

Mandag ettermiddag meldte Hunter Group at Frydendal har solgt 1,5 millioner aksjer i selskapet til 1,46 kroner stykket. Etter salget sitter han igjen med 1,55 millioner aksjer.

– Det er fryktelig dyrt å ha en 14 år gammel jente som kjører alpint, sier Frydendal til Finansavisen om bakgrunnen for salget.

Han legger til at tankmarkedet ikke har sett bedre ut på veldig mange år.

– Så dette kan bli veldig bra. Mandag var raten 93.000 dollar, påpeker han.

Etter at aksjesalget ble kjent falt aksjen 3,21 prosent til 1,45 kroner. Det var status ved lunsjtid tirsdag.

– Kommer til å angre

– Du halverer beholdningen din ved inngangen til det som kan se ut til å bli en veldig god periode i stortank?

–Markedet ser utrolig bra ut fremover og jeg tipper jeg kommer til å angre på at jeg solgte litt aksjer.

– Jeg er fortsatt blant de største aksjonærene, og dessverre er det ikke jeg som styrer tankmarkedet, sier Frydendal.

Hans selskap Sagittarius Capital fikk tildelt 928.130 aksjer til kurs 1,50 kroner ved en emisjon som Hunter Group gjennomførte for halvannet år siden.

Tilbake i pluss

Hunter leier inn to VLCC-skip – råoljetankere i 300.000-dødvekttonnsklassen – til en snittrate på 51.750 dollar pr. dag.

I lang tid har markedet ligget under dette nivået, og i andre kvartal tapte rederiet drøyt én million dollar. I fjor endte underskuddet på hele 11,9 millioner dollar.

Nå har imidlertid timecharter-ratene for moderne skip klatret godt over nivået Hunter betaler i leie, noe som gjør at selskapet igjen tjener penger.

Men kontraktene om leie av de to råoljetankerne utløper i 2026/27.

AVTALE TIL MARS 2027: 300.000-tonneren «Eagle Victoria» er et av skipene som Hunter Group har avtale om å leie til en fast rate i tre år. Foto: ShipSpotting.com

Tidsbegrenset

I månedsskiftet november/desember 2023 inngikk selskapet avtale om tre års innbefraktning av den syv år gamle VLCC-eren «DHT Puma» for 52.500 dollar dagen.

Skipet eies av New York-noterte DHT Holdings, som siden mars har hatt et tidscerteparti med selskapet Mercuria i Geneve. Det er Mercuria som nå har videreleid «DHT Puma» til Hunter.

Den andre VLCC-en, «Eagle Victoria», gikk på kontrakt med Hunter i mars 2024. Her er raten 51.000 dollar dagen.

«Ratene er for tiden betydelig over historiske gjennomsnitt for denne tiden av året, noe som indikerer sterke underliggende fundamentale forhold og muligens en tidlig start på høysesongen», skrev Hunter i sin andrekvartalsrapport i slutten av august.