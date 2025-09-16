Superbull Jefferies: – Går inn i ny fase

Jefferies mener at tankmarkedet, og spesielt stortank, nå går inn i en ny fase av oppgangssyklusen, drevet av blant annet oljeflom i Midtøsten.

Publisert 16. sep.
TOPPVALGET TIL JEFFERIES: Frontline og oljetank går inn i en ny fase av oppgangssyklusen, ifølge Jefferies, som hever kursmål og estimater. På bildet «Front Endurance». Foto: Frontline Management
Sindre Glesnes Kvarven
Journalist
Bjørn Segrov
Journalist
Investeringsbanken Jefferies var mandag ute med en positiv sektorrapport for oljefrakt og løftet estimater og kursmål på tvers av tankrederiene det dekker.

Analytikerteamet, ledet av Omar Nokta, skriver at tankmarkedet nå går inn i «neste fase av oppsyklusen».

Ifølge ABG Sundal Collier steg VLCC-raten fra Midtøsten til Kina med rundt 5.500 dollar mandag til 98.785 dollar. Til sammenligning har snittraten hittil i år, ifølge Jefferies, ligget på 45.000 dollar pr. dag.

TUNG I TANK: Skipsreder John Fredriksen. Foto: Eivind Yggeseth

Ny fase

Den neste fasen omhandler blant annet at Opec+ reverserer tidligere produksjonskutt. Dessuten åpnes kranene nettopp fra land som primært bruker VLCC-er til å frakte olje.

Mellomstore tankere (suezmax, aframax og LR2) oppnådde rekordrater etter 2022 som følge av endrede handelsmønstre. Samtidig ble VLCC-ene hengende etter på grunn av Opec-kuttene.

Nå som kuttene reverseres og eksportvolumene tar seg opp, er det VLCC-ene som vil lede an, tror Nokta.

I tillegg påpeker Jefferies at flåteutnyttelsen vil stige på tvers av skipsstørrelser. For VLCC-er er det ventet at flåteutnyttelsen vil nå 92 prosent – det høyeste nivået siden 2019. Dermed kan det bli knapphet på skip, og ratene kan bli presset opp.

Jefferies tror spotratene i stortank vil snitte på 67.500 dollar gjennom 2026 og 2027, noe som vil være det høyeste siden perioden 2003–2008.

Halvert belåningsgrad

Den pågående syklusen i tanksektoren har vært «transformativ», skriver Nokta.

Rederiene har brukt sterke kontantstrømmer til å nedbetale gjeld, gjøre flåten yngre og tilbakeføre kapital til aksjonærene.

Netto belåningsgrad har falt fra 50 til 23 prosent fra starten av 2022 til i dag – hvorav rundt halvparten skyldes økte skipsverdier og den andre halvparten faktisk gjeldsnedbetaling.

I motsetning til bullmarkedet på 2000-tallet, som var drevet av sterk underliggende etterspørsel, har den nåværende syklusen primært vært drevet av flåteforskyvning – som for eksempel endrede handelsmønstre.

Gunstig posisjonert

Toppvalgene til Jefferies er Frontline, Scorpio Tankers og International Seaways. John Fredriksen er største eier i to av disse rederiene.

Gjennom et av sine selskaper er Frontlines storeier også største aksjonær i International Seaways med 16,7 prosent av aksjene.

På dagens kurs er denne posten verdt 404 millioner dollar, nær fire milliarder kroner.

Han kjøpte aksjene i mars/april 2022. Da sto International Seaways-kursen i underkant og rett i overkant av 20 dollar.

Mandag sluttet aksjen handlet til 49,12 dollar. I mellomtiden har aksjonærene med Fredriksen i spissen fått utbetalt betydelige utbytter.

Toppnoteringen for International Seaways de siste fem årene ble nådd i mai i fjor med vel 65 dollar.

Jefferies Tankers

Aksje Kursmål ($) Anbefaling
Scorpio Tankers 70 Kjøp
Frontline 28 (25) Kjøp
International Seaways 58 (52) Kjøp
DHT 16 (15) Kjøp
Hafnia 7,5 (7,0) Kjøp
Nordic American 3,5 (3,0) Hold
Tsakos 24 (22) Hold
Ardmore Shipping 15 (14) Kjøp
Teekay Tankers 62 (55) Kjøp
TORM 27 (26) Kjøp
Okeanis Eco Tankers 35 (29) Kjøp

Kilde: Jefferies

