Stortankratene seiler forbi magisk grense: Analytikere tror på knallsterk høst

VLCC-ratene på Midtøsten-Kina strekningen har passert den magiske grensen på 100.000 dollar pr. dag, ifølge ABG Sundal Collier.

Meglerhuset oppgir at spotraten endte på 107.892 dollar tirsdag, 9.107 dollar høyere enn på mandag. Det er tiende gang de siste ti årene at ratene når disse høydene.

De historiske toppene er som regel kortvarige – vanligvis 2–3 uker, ifølge ABG. Rateutviklingen har derimot tradisjonelt vært sterk i fjerde kvartal, mens tredje kvartal pleier å være svakt.

«Med kvartalsvise rater så langt over 50.000 dollar pr. dag, "burde" snittraten i fjerde kvartal ligge rundt 100.000 dollar pr. dag. Med økende eksport fra Midtøsten og ingen vesentlig flåtevekst, kan årets fjerde kvartal bli det tredje noensinne med et gjennomsnitt på over 100.000 dollar pr. dag,» skriver ABG.

Ser fem drivere

Morgan Stanley-analytikere basert i Asia-Stillehavsregionen tror også at tankoppturen kan vare en stund.

«Vi mener at den nåværende oppgangen i spotmarkedet er bærekraftig,» heter det.

Analytikerne viser til fem grunner til hvorfor de tror oppturen vil vare:

1) Sesongmessige faktorer – vi går inn i høysesongen i fjerde kvartal 2025

2) Økende andel av «skyggeflåten» blir sanksjonert

3) Mulige sekundærsanksjoner mot kjøp av russisk olje

4) Jevn økning i oljeproduksjon fra Opec+, noe som kan gi økt etterspørsel etter frakt

5) Mulig økende etterspørsel for langdistansetransport som følge av produksjonsøkning fra ikke-Opec-land.

Geopolitisk medvind

Dessuten har den geopolitiske utviklingen vært støttende for tank den seneste tiden.

«I løpet av den siste uken har vi sett nye katalysatorer knyttet til geopolitisk utvikling, som etter vårt syn støtter en positiv tankerutvikling,» skriver Morgan Stanley.

Disse utviklingene gjelder Storbritannias nye sanksjoner. Og at Adani har nektet sanksjonerte fartøy adgang til sine havner.

For hvert 10.000 dollar rateløft tilsvarer det 17–20 prosent inntjeningsvekst på årsbasis for de asiatiske tankrederiene som Morgan Stanley dekker.

Aksjerally

Analytikerne tar også stilling til hva sesongmønstre sier om aksjekurstopper, og om september kan være toppen. Tankrederiene under dekning har nemlig levert 18–34 prosentpoeng bedre avkastning enn respektive referanseindekser hittil i september.

«Den ventede oppturen har skuffet markedet de siste to årene, hovedsakelig som følge av "skyggeflåten". Høysesongen i fjerde kvartal har ikke innfridd markedets høye forventninger, noe som har ført til kurskorrigeringer. Hvis høysesongen i år utvikler seg som ventet, ser vi fortsatt katalysatorer for aksjekursene i fjerde kvartal 2025,» skriver Morgan Stanley.

«Vi foretrekker både CSE-H (1138.HK; Overvekt) og CMES (601872.SS; Overvekt) fremfor CSE-A (600026.SS; Markedsvekt),» heter det.