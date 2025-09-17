Varsler kraftig vekst i LNG-shipping

Rundt 300 nye LNG-skip vil være nødvendig for å håndtere den store bølgen av gassforsyning som særlig er blitt godkjent i USA, hevder det internasjonale rederiet Capital Clean Energy Carriers (CCEC), ifølge TradeWinds.

På Capital Link-konferansen under London International Shipping Week sa selskapets visepresident Brian Gallagher at mellom 300 og 350 millioner tonn ny LNG-produksjon skal på plass innen 2030.

– Bransjen vil trenge litt over 500 skip, ifølge Gallagher.

Han pekte på at nesten 300 LNG-skip allerede er bestilt, men at utfasing av eldre dampturbinskip bidrar til økt behov.

– Folk vil ha nye skip, sa Gallagher.

CCEC anslår at markedet for LNG-skip kan gå i underskudd mellom 2027 og 2028. Gallagher understreket samtidig at selskapet ikke ser grunn til uro, ettersom byggepriser holder seg og verftskapasiteten er begrenset.

– Vi mener det er en veldig sterk dynamikk der, ifølge Gallagher.

Han viste til beregninger fra Gas Exporting Countries Forum som anslår at 11.100 milliarder dollar må investeres i gass innen 2050.

– Vi ser veldig sterk vekst, og vi er veldig fornøyde med vår posisjonering, ifølge Gallagher.