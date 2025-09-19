Frontline og shippingselskaper: – Alvorlig bekymret

En stor gruppe shippingaktører har i en felles uttalelse bedt om endringer i en foreslått avtale fra FNs sjøfartsorgan IMO om å kutte utslipp fra skipsdrivstoff, melder Reuters.

Gruppen består blant annet av Frontline, Hanwha Shipping og Stolt Tankers.

Shippinggigantene uttrykker «alvorlig bekymring» for «Net-Zero Framework» som IMO ønsker å vedta neste måned. Rammeverket beskrives som urealistisk og potensielt konkurransevridende.

– Behov for kritiske endringer

Slik avtalen pr. nå foreligger, vil det ifølge gruppen verken fremme avkarbonisering eller sikre like konkurransevilkår.

«Slik forslaget foreligger nå, mener vi at IMO NZF verken vil bidra effektivt til å avkarbonisere skipsfarten eller sikre et rettferdig konkurransegrunnlag, slik det er ment,» skriver selskapene ifølge Reuters.

«Vi mener det er behov for kritiske endringer i IMO NZF, inkludert vurdering av realistiske utviklingsbaner … før det kan vurderes for vedtak,» heter det videre.

USA helt enig

Kilder har tidligere i september uttalt til Reuters at USA har bedt andre land avvise avtalen, og truer med å innføre tollsatser, visumrestriksjoner og havneavgifter mot land som støtter den.

Også Hellas’ shippingminister har stilt seg bak næringens kritikk, og har krevd forbedringer av forslaget.

IMO-sjef Arsenio Dominguez sier han har tro på at avtalen vil bli vedtatt neste måned.

– Jeg baserer det på organisasjonens historikk, det gode samarbeidet, og forståelsen av at det fortsatt er utfordringer og bekymringer vi må adressere, sa han på en shippingkonferanse i London tirsdag.