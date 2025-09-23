Full kollaps: Ratene ned 14 uker på rad

Morgan Stanley-analytikere skriver i et notat at containerratene «kollapser». Drewrys World Container-indeks har falt 14 uker på rad, og indeksen som viser gjennomsnittsprisen på en 20 fots container fra Shanghai, er nå ned hele 44 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Det er spesielt to drivere bak fallet, ifølge analytiker Cedar Ekblom.

Det bygges og leveres stadig flere skip, noe som øker tilbudet i markedet, og ordreboken er fortsatt rekordstor.

Høysesongen i containermarkedet har vært «svært svak». Importdata fra Long Beach i Los Angeles – USAs travleste containerhavn – viser månedlig nedgang på seks prosent midt i høysesongen.

«Utsiktene er dystre, gitt svekket amerikansk forbrukertillit og svak vekst i Europa. Flåteveksten fortsetter, og mer tilbud tilføres i markedet til tross for avtagende etterspørsel,» skriver analytikeren.

Priskrig?

Noen redere har prøvd på GRI (General Rate Increase), altså at de varsler økte priser til kundene, men i mange tilfeller – spesielt på ruten Asia–Nord-Amerika – har ikke dette fungert. Dette kan ifølge analytikeren tyde på priskrig og rabattering.

«Foreløpig har det vært få kansellerte seilaser, men bransjemedier antyder at intens priskonkurranse pågår,» skriver Ekblom.

Morgan Stanley tror de fleste logistikk- og fraktselskaper kun vil levere resultater som ligger i nedre sjikt av sine guidinger for 2025.

Containeraksjer

«Strukturell overkapasitet til sjøs og lave lastfaktorer i luft tilsier at det er lite grunn til å vente en bedring,» skriver Ekblom.

Kursmålet på danske Maersk ble i rapporten kuttet fra 11.400 til 10.000 kroner.

«Vi ser DSV og DHL som relativt bedre stilt ettersom selskapsspesifikke tiltak, som kostnadsprogrammer og synergier, gir en buffer. Vi ville unngått Kuehne & Nagel og Maersk,» fastslår Morgan Stanley.