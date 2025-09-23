– Sikrer solid utbytte

Tørrbulkrederiet Himalaya Shipping har fått kraftig medvind på børsen etter et oppsving i fraktratene den siste tiden. Samtidig velger selskapet å sikre deler av inntjeningen gjennom fastpriskontrakter.

Tirsdag morgen melder rederiet at ytterligere ett skip er konvertert til en fast rate på 38.000 dollar dagen for oktober til og med desember. Dermed har fem av de totalt 12 skipene i selskapets flåte en fast rate for fjerde kvartal, med en gjennomsnittlig rate på 35.800 dollar.

Til sammenligning ligger selskapets break-even på rundt 17.000 dollar pr. dag.

– Vi har tatt litt dekning, for å sikre et solid utbytte for de neste månedene, sier administrerende direktør Lars-Christian Svensen.

Han understreker at graden av spoteksponering alltid vil avhenge av markedssituasjonen.

– Ser vi attraktive verdier i fremtidskurven, vil vi vurdere å ta ytterligere posisjoner, sier Svensen.

Tror på markedet

Det er imidlertid ikke mangel på tro på markedet som gjør at Himalaya sikrer noe av inntjeningen.

– Det er ingen tvil om at vi tror på dette markedet, og posisjonen til selskapet viser dette med 60 prosent av flåten eksponert mot spotmarkedet for resten av året, og 100 prosent eksponering mot spotmarkedet for neste år.

Mens fjerde kvartal er høysesong i tørrbulk, er første kvartal normalt lavsesong, preget av værrelaterte begrensninger og kinesisk nyttår. Nå priser fremtidsmarkedet inn en rate på rett over 17.000 dollar pr. dag.

– Vi har foreløpig forholdt oss rolig når det kommer til første kvartal og har ikke sikret noen skip, ettersom vi synes perioden ser spennende ut med tanke på solide volumer av bauksitt og den nye Simandou-gruven i Guinea som starter opp fra november. Begge disse er tonnmil-intensive reiser, sier Svensen.

Tor Olav Trøim er selskapets største aksjonær i Himalaya Shipping med nesten 29 prosent av aksjene, mens Celina Midelfart er selskapets fjerde største aksjonær med 2,8 prosent av aksjene. Aksjen er opp rundt 58 prosent på Oslo Børs hittil i år.