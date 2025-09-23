Ratene stiger over tre prosent

Tirsdagens oppgang i capesizeratene sørger for at Baltic Dry-indeksen stiger over én prosent.

Publisert 23. sep.
Stian Jacobsen
Journalist

Tirsdag stiger capesizeratene 3,1 prosent til 28.800 dollar, ifølge tall fra Clarksons. Kamsarmaxratene faller 1,2 prosent til 16.400 dollar, mens ultramaxratene er ned 0,2 prosent til 18.800 dollar.

I løpet av den siste uken har dermed capesizeratene gått opp 8,8 prosent, mens de er opp 24,2 prosent i løpet av den siste måneden.

Baltic Dry-indeksen stiger 1,3 prosent

Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, stiger 1,3 prosent til 2.200 poeng. Indeksen, som utarbeides av London-baserte Baltic Exchange, var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng, mens all-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng.

Baltic Dry-indeksen betraktes som en indikator for global økonomisk aktivitet, da den reflekterer etterspørselen etter frakt av råvarer.