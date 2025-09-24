LNG-rederiet Cool Company og skipsreder Idan Ofers selskap EPS Ventures i er diskusjoner om en mulig transaksjon, der EPS vil kjøpe alle aksjer i Cool Company til 9,65 dollar pr. aksje, tilsvarende om lag 95,50 kroner pr. aksje.
Budprisen tilsvarer en premie på 26 prosent i forhold til sluttkursen 22. september og en premie på 38 prosent i forhold til et volumvektet gjennomsnittkurs siste 90 dager.
Syret i Cool Company har nedsatt en spesialkomité med uavhengige juridiske og økonomiske rådgivere for å gjennomgå og forhandle vilkårene for transaksjonen.
På Oslo Børs var Cool Company-aksjen i 13-tiden onsdag opp 18.46 prosent til 92,40 kroner.
– Vi mener at tilbudet vårt gir det beste langsiktige alternativet for Cool Company-aksjonærene, og vi håper å fullføre denne foreslåtte transaksjonen i nær fremtid, sier adm. direktør Cyril Ducau i Eastern Pacific Ventures.
Betydelig overkapasitet
Arctic Securities har en estimert netto eiendelsverdi (NAV) i Cool Company på 136 kroner pr. aksje, og budet reflekterer dermed en rabatt på 30 prosent.
Med betydelig overkapasitet i markedet ser meglerhuset imidlertid ikke en NAV-prising som sannsynlig på kort til mellomlang sikt.
«Selv om budet er under vår estimerte NAV, er det en pris godt over vårt kursmål på 77 kroner pr. aksje, ettersom vi sliter med å se en reprising i aksjen her gitt de nåværende markedsforholdene», skriver meglerhuset.
Idan Ofer har erfaring med å ta selskaper av børs. I våres valgte han sammen med de to andre storeierne, John Fredriksen og Wilh. Wilhelmsen Holding, å ta Haugesund-selskapet Edda Wind privat etter lang tids svak kursutvikling for aksjen på Oslo Børs.
Shipping-gigant
Gjennom et nyetablert selskap, Electric, bød de tre 23 kroner pr. aksje, en premie på 32,9 prosent over sluttkursen på aksjen dagen før. Det verdsatte Edda Wind til nær 3 milliarder kroner.
Ofer ble i sommer utpekt som den «høykvalitets strategiske investoren» som kjøpte seg inn i Himalaya Shipping i mars, ifølge TradeWinds. I Himalaya gikk han inn med 10 millioner dollar.
Ofer skal selv ha tatt kontakt og uttrykt interesse for å investere i tørrlastrederiet.
Ifølge Bloomberg er Ofer god for rundt 30 milliarder dollar, og ligger som nummer 70 på listen over verdens rikeste.
Hans største eiendel er Quantum Pacific Shipping, som kontrollerer rundt 300 skip. I tillegg har han betydelige eierandeler i energiselskaper, majoritet i Kenon Holdings og nesten halvparten av Israel Corp.
Da John Fredriksen i 2022 kjøpte seg inn i det amerikanske tankrederiet International Seaways, fulgte Ofer etter og tok også en post i det New York-baserte selskapet.
Børsexit
Cool Company og EPS Ventures sikter mot å fullføre den mulige transaksjonen i løpet av fjerde kvartal eller første kvartal 2026, avhengig av når man oppnår nødvendige godkjenninger av transaksjonen.
Etter gjennomføringen vil selskapet søke om å bli avnotert fra New York Stock Exchange og Euronext Growth Oslo.
Cool Company ble skilt ut fra Golar LNG tidlig i 2022 og har siden vokst til å eie og drifte en moderne flåte på 13 LNG-skip, samtidig som selskapet tilbyr management-tjenester for eksterne rederier.
EPS Ventures er største eier i selskapet med 59,3 prosent av aksjene. Nordmannen Christopher Bergsland er kommersiell direktør og den tidligere R.S. Platou-sjefen Peter M. Anker sitter i styret.
Tor Olav Trøim var en av initiativtagerne i Cool Company. I løpet av fjerde kvartal 2022 og første kvartal 2023 solgte imidlertid Trøim seg helt ned i Cool Company. Kjøper av aksjene var EPS Ventures.