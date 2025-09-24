LNG-rederiet Cool Company og skipsreder Idan Ofers selskap EPS Ventures i er diskusjoner om en mulig transaksjon, der EPS vil kjøpe alle aksjer i Cool Company til 9,65 dollar pr. aksje, tilsvarende om lag 95,50 kroner pr. aksje.

Budprisen tilsvarer en premie på 26 prosent i forhold til sluttkursen 22. september og en premie på 38 prosent i forhold til et volumvektet gjennomsnittkurs siste 90 dager.

Syret i Cool Company har nedsatt en spesialkomité med uavhengige juridiske og økonomiske rådgivere for å gjennomgå og forhandle vilkårene for transaksjonen.

På Oslo Børs var Cool Company-aksjen i 13-tiden onsdag opp 18.46 prosent til 92,40 kroner.

– Vi mener at tilbudet vårt gir det beste langsiktige alternativet for Cool Company-aksjonærene, og vi håper å fullføre denne foreslåtte transaksjonen i nær fremtid, sier adm. direktør Cyril Ducau i Eastern Pacific Ventures.

STOREIER: Skipsreder Idan Ofer. Foto: Eastern Pacific Shipping

Betydelig overkapasitet

Arctic Securities har en estimert netto eiendelsverdi (NAV) i Cool Company på 136 kroner pr. aksje, og budet reflekterer dermed en rabatt på 30 prosent.

Med betydelig overkapasitet i markedet ser meglerhuset imidlertid ikke en NAV-prising som sannsynlig på kort til mellomlang sikt.

«Selv om budet er under vår estimerte NAV, er det en pris godt over vårt kursmål på 77 kroner pr. aksje, ettersom vi sliter med å se en reprising i aksjen her gitt de nåværende markedsforholdene», skriver meglerhuset.