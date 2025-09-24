Ber om stans av gigantfusjon: Analytiker venter kursfall

I februar brøt nyheten etter en rykteflom, oljeserviceselskapene Subsea 7 og Saipem slår seg sammen.

Kombinasjonen av selskapene, som vil bli omdøpt til Saipem 7, vil ha en samlet ordrebeholdning på 43 milliarder euro og en omsetning på 20 milliarder euro. Fusjonen er planlagt gjennomført i andre halvår av 2026.

Analytikere har tidligere omtalt fusjonen som en smart industriell beslutning. Det reagerer imidlertid konkurrenter og oljeselskaper på.

Oljeselskapene Exxon Mobil, Petrobras og oljeserviceselskapet TechnipFMC har bedt den brasilianske konkurransemyndigheten Cade gripe inn mot den planlagte fusjonen Subsea7 og Saipem, rapporterer Reuters onsdag.

Selskapene advarer om at en sammenslåing vil føre til en så høy konsentrasjon i markedet for undervanns olje- og gasstjenester at både konkurransen og prisene kan bli skadelidende.

«Transaksjonen vil ha direkte konsekvenser for vår kjernevirksomhet», skriver Petrobras i sitt innspill. Exxon peker på at fusjonen kan gi en for sterk dominans innen såkalte SURF-prosjekter, noe som vil begrense både konkurransen og valgmulighetene for kundene.

Også rivalen TechnipFMC ber Cade sette foten ned eller i det minste kreve omfattende avhjelpende tiltak, som salg av deler av virksomheten, for å opprettholde konkurransen i Brasil.

Venter kursfall

Pareto Securities mener uttalelsene fra oljeselskapene og TechnipFMC ikke er helt uventet.

«En viktig årsak til at tidslinjen for gjennomføringen av fusjonen er satt til andre halvår 2026, er en omfattende gjennomgang i Brasil», skriver Pareto-analytiker Bård Rosef.

Gitt hvor viktig det brasilianske markedet er for begge selskapene, kan betydelige avhjelpende tiltak som tvangssalg av eiendeler være et hinder for fusjonen, påpeker analytikeren.

Han mener spesielt motstanden fra Petrobras uten tvil er negativt.

«Selv om den første reaksjonen etter fusjonsnyheten var dempet, har investorene gradvis blitt mer positive til avtalen etter vår mening, og vi forventer en negativ kursreaksjon i dag», skriver Rosef.