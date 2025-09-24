Kursboom etter X-innlegg: – Ville vært ekstremt forsiktig

Savery-familiens CMB.TECH, der Golden Ocean er fusjonert inn, fikk tirsdag et kraftig løft på New York-børsen etter en shippingprofil anbefalte aksjen på X/Twitter. Onsdag fortsetter oppgangen på Oslo Børs.

Det får Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen til å advare småinvestorer mot å la seg rive med.

I innlegget fremhever J. Mintzmeyer, grunnleggeren av analyseplattformen Value Investor’s Edge, CMB.TECH som en av sine fem største investeringer.

– Jeg har ikke delt mange offentlige shipping-tips i det siste, ettersom 90–95 prosent av mine analyser er forbeholdt abonnenter, men jeg vil gjerne sette et svært positivt flagg på CMB her. Det er fullt mulig å se aksjen i over 15 dollar innen januar hvis ratetrenden fortsetter, skriver han.

I et separat innlegg forteller han at han har solgt seg ut av Star Bulk Carriers for å gi plass til CMB.TECH i porteføljen.

«Selv om dette er en vanskelig beslutning, handler det til syvende og sist om å ønske mer giring mot det vi mener kan bli et bull-marked for tørrbulk, samtidig som vi også ønsker større eksponering mot tankskip. CMBT er billig, men det er ikke uten problemer», skriver Mintzmeyer.

Billig, men ikke uten problemer

Han peker på fire aspekter som problemer for tørrbulkrederiet.

For det første er Savery-familien «håpløst» begeistret for grønn teknologi, noe som innebærer risiko for lite effektiv kapitalallokering. For det andre er den finansielle giringen enorm, selv om dette er bra i et bull-marked. For det tredje er det ugunstig med 30 prosent kildeskatt på utbytte i Belgia, og for det fjerde eier CMBT mange nybygg, noen som vanskelige å verdsette eller med potensielt altfor optimistiske bokførte verdier.

«Det finnes antagelig enda flere svakheter, men jeg mener dette er de fire viktigste som rettferdiggjør en viss rabatt», skriver han.

Likevel mener Mintzmeyer at aksjen kan stige til nivåer som er er langt over meglerhusenes kursmål.

Blant åtte analytikere som har dekning på aksjen er gjennomsnittlig kursmål 11,62 dollar pr. aksje, varierende fra 8,90 til 13,16 dollar.

– Ville vært ekstremt forsiktig

Analysesjef Eirik Haavaldsen i Pareto Securities rister på hodet av innlegget.

– Jeg ville vært ekstremt forsiktig med å kjøpe aksjer på basis av haussete Twitter-kontoer, som åpenbart har interesser av stigende kurser, sier han til Finansavisen.

Pareto-analytikeren estimerer i dag at CMB.TECH har netto eiendelsverdier (NAV) tilsvarende 14 dollar pr. aksje. Haavaldsen sier det imidlertid ikke er så vanskelig å regne seg frem til at NAV kan stige til Mintzmeyers spådom i løpet av andre halvår neste år.

– Det er nok at capesize-markedet fortsetter å være sterkt og at eldre eiendelsverdier i tank stiger noe.

– Dog, uten en ordentlig utbyttepolitikk og med fortsatt litt ullen strategisk retning, så er det vanskelig å bastant hevde at aksjen skal handle i nærheten av NAV, all den tid svært få av tank-aksjene faktisk er over nå, sier analytikeren.