Ratene opp åtte prosent den siste uken

Onsdag stiger capesizeratene 3,0 prosent til 29.600 dollar, ifølge tall fra Clarksons. Kamsarmaxratene faller 1,3 prosent til 16.400 dollar, mens ultramaxratene er uforandret på 18.800 dollar.

I løpet av den siste uken har dermed capesizeratene gått opp 8,3 prosent, mens de er opp 28,0 prosent i løpet av den siste måneden.

«Tilgjengeligheten av Valemax-skip i Atlanteren er relativt lav for denne tiden av året, noe som øker behovet for brasilianske volum for å trekke inn capesizeskip i spotmarkedet», skriver Clarksons i en oppdatering.

Baltic Dry-indeksen stiger 1,8 prosent

Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, stiger 1,8 prosent til 2.240 poeng. Indeksen, som utarbeides av London-baserte Baltic Exchange, var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng, mens all-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng.

Baltic Dry-indeksen betraktes som en indikator for global økonomisk aktivitet, da den reflekterer etterspørselen etter frakt av råvarer.