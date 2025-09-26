Tørrbulkrederiet 2020 Bulkers, der investor Magnus Halvorsen er største eier, har inngått en avtale om å selge halve flåten – tre store Newcastlemax-skip – for 2,1 milliarder kroner.

– Grunnen er at vi får en pris som ligger mer enn 10 prosent over meglerverdier, sier adm. direktør Lars-Christian Svensen til Finansavisen.

Selskapet venter å bokføre en netto gevinst på omtrent 89 millioner dollar, tilsvarende nærmere 900 millioner kroner, fra transaksjonen er fullført.

– Det er en god deal og en måte å spille markedet på, sier han.

Han legger til at 2020 Bulkers fortsatt er positive til markedet, og kommer til å kommunisere til markedet om nye planer og grep videre.

– Markedet ser veldig sterkt ut. Det kommer til å fortsette det her. At noen er villig til å betale den prisen kan også være en indikasjon på hvordan markedet vil bli fremover, sier han.

Får med seg sterkt marked

Skipene vil bli overlevert til ny eier i første kvartal 2026. 2020 Bulkers trenger en inntjening på rundt 7.500 dollar pr. dag for å gå i null. Torsdag lå raten på over 30.000 dollar og for fjerde kvartal priser fremtidsmarkedet inn en rate på 27.000 dollar

– Vi har dermed også en oppside ved å ha skipene gjennom fjerde kvartal, så vi får med oss en tradisjonelt sterk sesongmessig periode.

2020 Bulkers skriver i meldingen at selskapets styre vil bestemme fordelingen av provenyet fra transaksjonene. Om pengene vil bli betalt ut som utbytte, nedbetaling av gjeld, eller en kombinasjon, vil ikke Svensen utdype.

2020 Bulkers har siden selskapet tok levering av sine åtte skip i 2019 og 2020 prioritert månedlige utbytter. Inkludert utbytter og kursoppgang har avkastningen vært formidable 630 prosent, ifølge en beregning på selskapets hjemmeside. Etter salget har rederiet tre skip igjen i flåten.

I avviklingsmodus?

Pareto Securities mener prisen er sterk og er 15 prosent over meglerhusets beregninger.

«Vi forventer at de til slutt også selger de tre siste skipene, det er ingen vits i å drive et selskap med tre skip, hvis eierne ønsker å beholde eksponering, kan de bytte dem mot aksjer i Himalaya Shipping», skriver analysesjef Eirik Haavaldsen.

En lignende pris for de siste tre skipene med levering inn i 2026 kan innebære en aksjekurs på opp mot 160 kroner i 2020 Bulkers.

«Selv om det er trist å se enda et rederi forsvinne fra Oslo Børs, har 2020 Bulkers vært en enorm suksess», konstaterer Haavaldesen.