Tørrbulk og tank er tingen

Cleaves-forvalter Carl-Sigurd Synvis trekker frem seks aksjer som fremdeles har mye å gå på, tross den senste tidens kraftige kursoppgang.

Category iconShipping
Børsintervjuet
Carl-Sigurd Synvis
2020
·
D
DHT.US
·
FRO
·
I
INSW.US
·
OET
·
SBLK.US
·
Publisert 26. sep.
Article lead
+ mer
lead
-Sigurd Synvis i Cleaves Securities Cleaves Securities
-Sigurd Synvis i Cleaves Securities Cleaves Securities
Thomas Hilmersen
Journalist
Tips meg
Del
Bli automatisk varslet om Børsintervjuet
Bruk Finansavisen-appen for iOS og Android
Finansavisen
Børsintervjuet
Ingen tegn til panikk…
Cleaves Asset Management
Shipping

Informasjon om bruk av AI