Kina varsler grep mot skyggeflåten: – Klart signal om skjerpet kontroll

Fra 1. november vil flere terminaloperatører i Shandong-provinsen, øst i Kina, innføre grep rettet mot skyggeflåten og eldre tankskip, melder Reuters.

Ifølge et dokument lest av nyhetsbyrået og av analyseselskapet Vortexa, vil skip med falske IMO-numre og skip som er over 31 år, bli nektet avgang.

Bloomberg melder at flere operatører i Qingdao-havnen stiller seg bak tiltakene, og at disse håndterer cirka en sjettedel av Kinas råoljeimport.

– De nye vurderingsreglene for tankskip fremstår som et forebyggende tiltak, drevet av miljøhensyn og økende amerikansk sanksjonspress, selv om dette siste ikke eksplisitt nevnes i notatet, sier analytiker Emma Li i Vortexa Analytics til Reuters.

Ifølge Li vil effekten av tiltakene trolig bli begrenset, ettersom Huangdao spiller en mindre sentral rolle i håndteringen av disse tankskipene sammenlignet med andre havner i Shandong-provinsen.

Dokumentet sier også ifølge Reuters at fartøyer med ugyldige eller utløpte sertifikater fra internasjonale organisasjoner vil bli nektet anløp. Skip med historikk for forurensning eller ulykker de siste tre årene vil også bli nektet avgang.

Poengsystem

Terminaloperatørene, som inkluderer Qingdao Haiye Oil Terminal Co. og Qingdao Shihua Crude Oil Terminal Co., vil også innføre et poengsystem som rangerer fartøyer etter risiko. Skip som scorer under 55 av 100, vil bli nektet anløp.

– Dette tiltaket vil likevel sende et klart signal om skjerpet kontroll og økt bevissthet rundt risikoen ved ulovlig oljehandel, sier Li.

«Innstrammingen av havnereguleringen i Kina er et annet element som bidrar til et skifte mot compliant trade, og dermed øker aktiviteten,» skriver Arctic Securities.