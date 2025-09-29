Ratene starter uken i rødt

Mandag faller capesizeratene 2,8 prosent til 29.200 dollar, ifølge tall fra Clarksons. Kamsarmaxratene faller 0,2 prosent til 16.500 dollar, mens ultramaxratene er ned 0,3 prosent til 18.700 dollar.

I løpet av den siste uken har dermed capesizeratene gått opp 4,7 prosent, mens de er opp 20,5 prosent i løpet av den siste måneden.

Baltic Dry-indeksen faller 1,7 prosent

Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, faller 1,7 prosent til 2.220 poeng. Indeksen, som utarbeides av London-baserte Baltic Exchange, var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng, mens all-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng.

Baltic Dry-indeksen betraktes som en indikator for global økonomisk aktivitet, da den reflekterer etterspørselen etter frakt av råvarer.