Kina varsler shippingstans: Ratene faller brått

Etter flere kontraktsforhandlinger uten resultater har Kinas statseide innkjøper av jernmalm bedt store stålprodusenter og tradere om å midlertidig stanse kjøp av alle nye laster fra BHP Group, ifølge kilder av Bloomberg.

Kina er verdens desidert største importør av jernmalm, som er den viktigste ingrediensen til produksjon av stål. BHP Group, som er verdens største gruveselskap, er samtidig en av tre giganter som forsyner Kina med mesteparten av råvaren.

I første halvår av 2025 sto jernmalm for nesten 70 prosent av totale volumer innen tørrbulkshipping, der blant annet Himalaya Shipping og 2020 Bulkers er aktive.

Kraftig ratefall

Nyheten utløser et kraftig fall i fraktratene tirsdag formiddag. Oktober-kontrakten for Capesize-skip som frakter jernmalm faller med hele elleve prosent, mens tilsvarende kontrakt for fjerde kvartal faller nesten syv prosent.

Samtidig faller BHP Group nærmere fem prosent på London-børsen, det største fallet siden tidlig i april.

Avgjørelsen fremhever Beijings besluttsomhet om å få større innflytelse over prissettingen av jernmalm. Det statlige organet, som ble opprettet for tre år siden, har fått i oppgave å flytte maktbalansen i forhandlingene fra gruveselskaper som BHP, Rio Tinto og Vale til Kinas enorme stålindustri.

– Det er bare å glemme at Kina hadde gjort dette for et tiår siden, da landet var sterkt avhengig av import. Forskjellen nå er at kinesisk etterspørsel etter stål avtar, og en bølge av ny jernmalmforsyning fra den gigantiske Simandou-gruven i Guinea er på vei, sier analytiker Tom Price i Panmure Liberum til Bloomberg.

Kan gi høyere fraktrater på sikt

Shippinganalytiker Fredrik Dybwad i Fearnley Securities mener nyheten fremstår som dramatisk, men fremhever at stansen er betegnet som midlertidig.

– Dette er nok forhandlinger fra begge partner. Kina er for avhengig av volumene, og BHP kan ikke selge de samme volumer til andre kjøpere, sier han til Finansavisen.

Dersom situasjonen vedvarer vil man trolig se høyere jernmalmpriser og høyere fraktkostnad for kineserne, ettersom jernmalmen i større grad må hentes fra distanser lenger unna Kina.

– I det korte bildet er det nok imidlertid en risiko for at Kina trekker på lagre, hvilket medfører en reduksjon i handelsvolum. Dersom Simandou-gruven kommer i drift på tiden, vil Kina i større grad være i stand til å erstatte volumer fra BHP, mener Dybwad.

Gruveanalytiker Roald Ross i Clarksons Securities sier BHP i fjor solgte 288 millioner tonn jernmalm, der majoriteten ble solgt til Kina. Dette er så store volumer at det kun er Kina som i praksis har kapasitet til å kjøpe dem.

Den nye Simandou-gruven i Guinea, som skal starte produksjon i november, er forventet å produsere 120 millioner tonn på maks kapasitet. Det er dermed kun 40 prosent av produksjonen til BHP.

– Vi tror derfor at et langvarig stopp vil være svært ufordelaktig for begge partner. Vårt hovedscenario er derfor at vi etter hvert kommer «back to normal», sier Ross til Finansavisen.