Kraftig verdihopp for Seglem

Nettoverdien av flåten Trygve Seglem eier gjennom TS Shipping Invest og Knutsen-gruppen i Haugesund anslås til 18 milliarder kroner.

Trygve Seglem
Publisert 30. sep. | Oppdatert 1. okt. 07:14
TRO MOT MODELLEN:  - Vi har vært tro mot vår forretningsmodell med inngåelse av lange kontrakter som sikrer beskjeftigelsen av fartøyene til solide motparter helt siden vår første investering i bøyelastere i Nordsjøen for over 40 år siden, sier Trygve Seglem. Her sammen med den ene datteren, Knutsen OAS Shipping-sjef Synnøve Seglem. Foto: Ivan Kverme
