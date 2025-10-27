Arkitekten bak BW Group er død

Sohmen-familien kunngjør i en pressemelding bortgangen til Dr. Helmut Sohmen, mangeårig styreleder i World-Wide Shipping Group og senere BW Group, søndag 26. oktober i Hongkong.

BW Group har røtter tilbake til World-Wide Shipping, grunnlagt av Sohmens svigerfar, Y.K. Pao, i Hongkong i 1955. Sohmen, opprinnelig fra Østerrike, ble involvert gjennom sitt ekteskap med Paos datter og tok etter hvert over som styreleder etter Paos pensjonering i 1986.

Helmut Sohmen bidro til å utvikle BW Group fra et tradisjonelt tank- og bulkselskapsfokus til en global aktør innen mange shippingsegmenter – særlig LNG, LPG, olje, kjemikalier og offshore-prosjekter.

Sohmen hadde en nøkkelrolle i oppkjøpet av Bergesen d.y. i 2003, som var Norges største shippingselskap. Dette oppkjøpet førte til at gruppen byttet navn fra World-Wide til BW (Bergesen Worldwide), og hovedkontoret og sentrale virksomheter fikk dermed sterk norsk tilknytning.

Sohmen var styreleder for BW Group i hele 28 år, og til sammen 44 år i ulike lederposisjoner før han trakk seg tilbake i 2014. Sønnen, Andreas Sohmen-Pao, tok da over som styreleder, etter flere år med gradvis overgang og ledelsesplanlegging.