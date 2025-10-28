«Skyggeflåte»-skip gikk på grunn i Suezkanalen

Nordgående trafikk i Suezkanalen ble blokkert i flere timer tirsdag, da et tankskip lastet med russisk olje gikk på grunn. 

BLOKKERT: 20 skip ble forsinket i Suezkanalen tirsdag da et tankskip gikk på grunn. Bildet er tatt fra en tidligere anledning.  Foto: Bloomberg
William Bugge
Et tankskip gikk på grunn i Suezkanalen og blokkerte nordgående trafikk i flere timer tirsdag, melder TradeWinds

Oljetankeren Komander, som har en vekt på 150.600 dødvekttonn, skal ha fått motorproblemer mens det seilte sørover ved lunsjtider tirsdag. Skipet var på vei til Kina etter å ha lastet opp olje i Murmansk. Skipet er underlagt sanksjoner av USA, Storbritannia, Sveits og Ukraina for å operere som en del av Russlands skyggeflåte, og skipet har flere ganger byttet nasjonalitet. 

Ifølge avisen har kilder bekreftet at fartøyet tirsdag ettermiddag er dratt av grunn.

Fartøyet var det siste i en konvoi på 19 som seilte sørover og forsinket ingen av de andre skipene i konvoien, men myndighetene har opplyst at 20 fartøy i en nordgående konvoi ble stanset.

Det er ikke rapportert om skader eller forurensning.

Ikke første gang

Skip i den russiske skyggeflåten opererer utenfor det vanlige maritime forsikrings- og klassifikasjonssystemet, og det er derfor bekymringer for hvem som vil betale hvis det skjer en ulykke med disse skipene. 

I 2021 blokkerte containerskipet Ever Given Suezkanalen i seks dager etter at skipet satte seg fast, noe som førte til omfattende varemangel i Europa. 

