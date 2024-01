Lerøy Seafood fikk et slaktevolum på 47.500 tonn laks og ørret i fjerde kvartal 2023, opplyser oppdrettsselskapet i en børsmelding fredag.

De siste månedene er det meldt om økt forekomst av perlesnormanet langs hele kysten, noe også Lerøy har fått kjenne på.

«Forekomst av perlesnormanet påvirket produksjonen noe i fjerde kvartal 2023 og resulterte i færre foringsdager i Lerøy Aurora. Lerøy Sjøtroll slaktet noen lokaliteter tidligere enn opprinnelig plan, mens effekten i Lerøy Midt var begrenset», står det.

Perlesnormaneten er en kolonimanet som kan bli opptil 30 meter lang. Nesletrådene er giftige, og kan drepe fisk.

Holder fast på 2024-mål

Som følge av manetproblemene endte slaktevolumet i Norge på 160.000 tonn i 2023, høyere enn tidligere guidede 157.000 tonn, ifølge TDN Direkt. Samtidig legger selskapet til at stående biomasse ved inngangen til 2024 er lavere, men at beste estimat for produksjonsvolum i 2024 er fortsatt er på 175.000 tonn.

GIR PROBLEMER: Perlesnormanet kan dele seg opp, og dermed gjøre stor skade på oppdrettsannlegg. Foto: Erling Svendsen/Ocean Photo

Størst var slaktevolumet i Lerøy Midt, som slaktet 20.300 tonn. Lerøy Sjøtroll, som ligger på Vestlandet, slaktet 14.700 tonn, mens Lerøy Aurora i Troms slaktet 12.500 tonn.

Fangstvolum av villfisk (Lerøy Havfisk) utgjorde 12.500 tonn i fjerde kvartal, hvorav 5.000 tonn var torsk. Den fullstendige rapporten for fjerde kvartal legges frem 28. februar.

Enormt problem

Perlesnormaneten står bak en femtedel av dødeligheten på oppdrettsfisk i desember, ifølge iLaks. Det tilsvarer rundt 1,5 millioner fisk.

Før jul nedjusterte Salmar sine forventninger til årets slaktevolum med 5.000 tonn på grunn av de plagsomme manetene. Analytiker Philip M. Scrase i Carnegie mener det er grunn til bekymring, og har kuttet estimatene for flere store oppdrettsaktører på Oslo Børs.