Norcod annonserer gigantavtale - aksjen stiger tosifret

Oppdrettsselskapet Norcod har inngått en avtale med et Kinesisk distribusjonsselskap for å levere minst 800 tonn, eller omtrent 10 prosent av planlagt produksjon i 2024. Det skriver selskapet i en børsmelding torsdag.

Fisken som skal eksporteres vil generere fortjeneste, og avtalen utgjør dermed et betydelig steg for selskapet.

– Kina representerer et svært spennende marked for Norcod, og denne kontrakten er et betydelig skritt mot å skape et lønnsomt selskap. Vi ser et lovende marked i Kina, som vil være en viktig del av vår vekststrategi, sier administrerende direktør Christian Riber i Norcod.

Fisken fra Norcod vil bli markedsført og solgt ved siden av, og på samme måte som laks i Kina. Norcod ser potensiale for et totalt torskemarked i Kina som kan konkurrere i størrelse med laksemarkedet. I 2023 eksporterte Norge 40 000 tonn fersk laks til Kina, og det totale laksemarkedet i Kina utgjorde 95 000 tonn.

Aksjemarkedet reagerer positivt på nyheten, og torsdag formiddag er Norcod kursen opp 14,7 prosent.