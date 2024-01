– Det er tidenes kollaps i lakseprisene. Vi strakk strikken for langt. Markedet er ikke til stede på de prisene vi hadde, sier en eksportør til bransjenettstedet.

Ifølge ham begynte prisene å falle på mandag.

– Kundene ute trenger ikke å kjøpe fisk hvis de ikke tjener penger. Og det gjør de ikke på de nivåene prisene var, sier han.

– Mistet forstanden

Fredag i forrige uke meldte Intrafish om oppgang i laksepriser. Særlig den største fisken steg i pris, til nivåer over 140 kroner kiloen. For kjernestørrelsene mellom 3 og 6 kilo var prisene 105 til 135 kroner kiloen.

– Nå er fisk mellom 3 og 6 kilo omsatt for 78–90 kroner kiloen i Oslo, sier eksportøren. Den største fisken har som vanlig høyest kilopris.

Alle de store lakseeksportørene eksporterer det meste av fisken sin selv. Mindre og mellomstore aktører selger til eksportører, som så selger videre til kunder hovedsakelig i utlandet.

– Eksportørene mistet forstanden, og bød opp prisene langt over det markedet ville betale, mener eksportøren.

– Taper millioner

De som kjøpte fisk for levering denne uken uten å ha inngått salgsavtaler for tilsvarende antall tonn i den andre enden, går dermed på en stor smell når de må videreselge fersk fisk til langt lavere priser enn de selv betaler.

– Eksportørene taper millioner av kroner denne uken, sier eksportøren.

En innkjøper i et annet eksportselskap bekrefter at det er et dramatisk prisfall.

– Prisene var på et latterlig høyt nivå. At det faller nå, er heller ikke så uvanlig på denne tiden av året, sier han.

En tredje eksportør sier det er det «verste prisfallet jeg har opplevd noensinne».

Prisene er ned inntil 40 kroner kiloen, opplyser han.

En fjerde markedsaktør sier at prisene er ned 20–30 kroner kiloen, avhengig av hva en kjøpte på – og hvilken vektklasse en snakker om.

Intrafish har fått opplyst at det skal være handlet restefisk for inneværende uke i Oslo til følgende priser torsdag:

2–3 kg: 74 kr/kg

3–4 kg: 78 kr/kg

4–5 kg: 82 kr/kg

5–6 kg: 90 kr/kg

