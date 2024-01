Per Grieg sr. er død

Per Grieg sr. gikk bort torsdag 11. januar, nesten 92 år gammel, opplyser Grieg Gruppen.

Grieg sr. ble født 31. januar 1932 og bodde i Bergen mesteparten av livet sitt.

Han ble en del av familiebedriften i 1961, og jobbet i starten som skipsmegler. Etterhvert ble han helt sentral i utviklingen av det som i dag er Grieg Gruppen, og ledet Gruppen fra 1972 frem til 1999, da eierskap og styring i familiekonsernet ble idereført til barna Per jr., Elisabeth, Camilla og Elna-Kathrine Grieg.

Grieg Gruppen har i dag mer enn 1.600 ansatte over hele veden.

Grieg Gruppen forteller at Per sr. var en samfunnsengasjert filantrop som har satt dype spor. an etablerte stiftelsen Grieg Foundation i 2002, og drev arbeidet frem til 2020. Stiftelsen har delt ut over 1 milliard kroner til gode formål og prosjekter nasjonalt og internasjonalt. Han har i tillegg også vært en viktig bidragsyter for kulturbyen Bergen, Grieg kunstsamling og SOS Barnebyer.

«Per var en varm og klok mann som satte dype spor i mange av oss. Vi har mistet en kjær kollega, leder og venn. Vi lyser fred over Per Grieg sr. sitt gode minne, og sender ekstra varme tanker til hans nærmeste familie som har mistet en far, bestefar og oldefar,» skriver Grieg Gruppen i en pressemelding.