Slaktet 21.800 tonn i fjerde kvartal

Grieg Seafood kom tirsdag med en oppdatering for slaktevolumet i fjerde kvartal 2023. Fasit viste et totalt slaktevolum for kvartalet på 21.800 tonn fordelt slik:

Rogaland: 2.200

Finnmark: 10.400

British Columbia: 6.000

Newfoundland: 3.200

Slaktevolumet i Finnmark ble negativt påvirket av faktorer som Spironucleus Salmonicida, vintersår og brennmaneter. I Rogaland førte et redusert slaktevolum til økte oppdrettskostnader.

I Newfoundland, ble en del av det forventede slaktevolumet for 2023 utsatt til 2024 grunnet vanskelige værforhold og markedssituasjonen.

Grieg-aksjen er opp 17 prosent siste måneden og handles nå for 71,40 kroner.