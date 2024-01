Norcod venter negativt driftsresultat per kilo i 2024, til tross for lønnsomhet på deler av driften. Det fremkommer av en børsmelding torsdag. Torskeoppdretteren beholder sitt langsiktige mål om et driftsresultat på 20 kroner per kilo.

«Forventningene og ambisjonene er i stor grad av utviklingene av salgspriser, som er utfordrende å forutse. Derfor bør forventningene betraktes med betydelig usikkerhet til markedet modnes ytterligere. Imidlertid gir eksisterende kontrakter og makroøkonomiske trender noe veiledning for retningen til utviklingen av salgsprisene,» skriver selskapet.

Norcod har enda ikke oppnådd positivt resultat, og situasjonen ble forverret i fjor vinter da selskapet opplevde problemer med produksjonen. Dette førte til at oppdretteren mistet flere kontrakter. Forrige uke opplyste imidlertid oppdretteren at de hadde inngått en avtale med et kinesisk distribusjonsselskap om å levere minst 800 tonn, eller omtrent 10 prosent av planlagt produksjon i 2024.

– Kina representerer et svært spennende marked for Norcod, og denne kontrakten er et betydelig skritt mot å skape et lønnsomt selskap. Vi ser et lovende marked i Kina, som vil være en viktig del av vår vekststrategi, sa administrerende direktør Christian Riber i Norcod da avtalen ble kunngjort.