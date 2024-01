Gigante Salmon satte ut 640.000 smolt med en snittvekt på 100 gram fordelt over to leveringer den siste uken. Tirsdag meldte de om betydelig dødelighet i den andre leveransen, og nå er omfanget klart.

Det landbaserte oppdrettsselskapet har registrert 20.000 døde fisk, i all hovedsak knyttet til den andre leveransen.

«Denne fisken var død ved levering på anlegget, og årsakene til dette kartlegges nå av fiskehelsetjenesten. Samlet er dødeligheten på ca. 3 prosent, mens det for den andre av de to leveransene er ca. 6 prosent», står det.

Situasjonen er under kontroll, og anlegget i Rødøy på Helgelandskysten fungerer som planlagt.

– All dødelighet, uansett antall, er uønsket fra vår side. Vår jobb er å gi fisken et godt liv fram til slakt, og det er godt å melde at situasjonen vi opplevde etter andre levering nå er avklart og under kontroll, sier adm. direktør Helge E. W. Albertsen.

I tirsdagens melding opplyses det at den første leveransen gikk veldig bra, men at det var «betydelig dødelighet» i den andre.

Gigante Salmon aksjen har steget 60 prosent siden børsnoteringen i juli 2021. Torsdag stiger den nærmere 5 prosent til 9,00 kroner i tidlig handel.