På tampen av fjoråret fikk Gigante Salmon inn drøye 300 millioner i frisk finansiering og nå er produksjonen i gang på Helgeland.

Likevel kom det rett etter nyttår en melding om fiskedød da den andre leveransen av smolt skjedde til anlegget. Torsdag meldte oppdrettsselskapet at de har registrert 20.000 død fisk i en leveranse denne uken.

– Nå har vi fiskehelsetjenesten på saken for å finne årsak, så det er litt for tidlig å si om det skylden smolten, transport eller håndtering. Det er i hvert fall ingen indikasjoner på at det er noe i anlegget, så fisken var død ved levering, sier finansdirektør Rune Johansen.

Hva skjer og vil selskapet få dekket tapene? Johansen forklarer også hvordan selskapets teknologi skiller seg fra de andre aktørene som satser på oppdrett på land.

