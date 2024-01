Anklager seks norske lakseselskaper for brudd på konkurranseregler

Saken oppdateres.

EU-kommisjonen har informert de norske lakseprodusentene Cermaq, Grieg Seafood, Bremnes, Lerøy, Mowi og SalMar om sitt foreløpige syn på at de har brutt EUs konkurransebestemmelser ved å samarbeide om å forverre konkurransen på markedet for spot-salg av norsk oppdrettet atlantisk laks i EU, skriver kommisjonen i en pressemelding torsdag.

Dette har ført til et bredt og kraftig fall blant aksjene på Oslo Børs. Mowi faller 7,2 prosent, Salmar er ned 4,8 prosent, Lerøy Seafood faller 5,4 prosent og Grieg Seafood er ned 6,8 prosent.

SalMar, Mowi, Lerøy og Grieg Seafood tar alle sterk avstand fra meldingen. På løpende bånd har selskapene kommet med børsmeldinger hvor de unisont melder de er uenige med EU-kommisjonen.

Kan få kjempebot

Hvis EU-kommisjonen kommer frem til at det foreligger tilstrekkelig bevis for en overtredelse, kan de fatte en beslutning som forbyr atferden og pålegger en bot på opptil 10 prosent av selskapets årlige omsetning.

– Konkurranse er avgjørende for å sikre at forbrukerne har tilgang til mat til overkommelige priser. Vi er bekymret for at seks lakseprodusenter har utvekslet kommersielt sensitive opplysninger med mål om å begrense konkurransen på markedet, til skade for europeiske kunder. De berørte selskapene har nå muligheten til å svare på våre bekymringer, sier Margrethe Vestager i EU-kommisjonen i en kommentar.

Kommisjonen er bekymret for at de seks lakseprodusentene i perioden 2011 til 2019 utvekslet kommersielt sensitive opplysninger, relatert til salgspriser, tilgjengelige volumer, salgsvolumer, produksjonsvolumer og produksjonskapasiteter, samt andre faktorer som påvirker prisfastsettelsen.

Den påståtte atferden gjelder bare salg på spotmarkedet til EU, i motsetning til salg basert på langsiktige kontrakter, opplyses det.



Kommer med svar

Erklæringen er ikke en endelig beslutning, men heller kommisjonens foreløpige syn på at selskapene under etterforskning kan ha brutt EUs konkurransebestemmelser, skriver Mowi i en pressemelding.

«Mowi bestrider kommisjonens foreløpige syn og karakteristikken av den påståtte atferden på markedet for oppdrett av norsk atlantisk laks, og mener sterkt at det ikke har vært noen brudd på konkurransebestemmelsene,» skriver selskapet.

«Mowi vil nå nøye gjennomgå kommisjonens erklæring og svare skriftlig, i tråd med vanlig prosess,» legger laksegiganten til.