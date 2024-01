Sjømatanalytiker før kvartalsesongen : – Lerøy har slitt

26.01.2024 Lakseaksjene fikk seg en smell på Oslo Børs da EU-kommisjonen annonserte at de mener oppdrettsnæringen har manipulert priser i spotmarkedet, men de kommende kvartalsrapportene kan også drive kursene. Vi spør sjømatanalytiker Herman A. Dahl i Nordea om hva vi har i vente. Han har Hold-anbefalinger på Salmar og Lerøy, men Kjøp på de andre store oppdretterne. Her forklarer han hvorfor Lerøy og andre kan skuffe, selv i et marked der utviklingen i etterspørsel er bra.