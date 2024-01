En polsk importør og foredler melder at hun ikke kommer til å kjøpe laks fra Norge denne fredagen. Fabrikken hennes i Polen produserer på frossen laks fra lager.

– Det er lav etterspørsel i markedet etter norsk laks. Januar er generelt en nesten død måned, og det er kanskje normalt på grunn av høyt salg av røkt laks etter jul og nyttår. Men i år har etterspørselen vært mer laber enn i tidligere år, sier hun til IntraFish.

Hun har imidlertid hørt at der står usolgt laks i Oslo fra tidligere i uken.

– Det pleier å presse prisene ned, sier hun.

En norsk eksportør mener derimot at markedet ser bra ut, men at der er mye produksjonsfisk på grunn av vintersår, kanskje så mye som hver tredje som blir slaktet.

– Da blir prisene bra for kategorien superior, men kanskje for høye for industrien, sier han.

En oppdretter som ikke slakter nå, har snakket med sin eksportør som rapporterer at prisene kommer til å sette seg sent i dag, kanskje rundt klokka 16.

– Jeg tror prisene skal opp; de glir sakte, men sikkert opp. Det er lite fisk tilgjengelig. Andre kvartal kommer til å bli tøft, særlig april-mai. Der er dessuten en del avgang på grunn av vintersår, sier han.

Denne oppdretteren og eksportøren oppgir følgende priser til oppdretter:



2-3 kilo: kroner 83. Bare én kilde

3-4 kilo: kroner 90-92

4-5 kilo: kroner 97-100

5-6 kilo: kroner 115-120

6 kilo pluss: kroner 130-150. De beste prisene går til Kina som betaler mest

En tredje eksportør oppgir følgende priser til oppdretter:

2-3 kilo: kroner 79-80. Stabil pris fra forrige uke

3-4 kilo: kroner 93

4-5 kilo: kroner 98

5-6 kilo: kroner 103-105

6 kilo pluss: kroner 115-120

Denne eksportøren sier at størrelsene fra 3 til 5 kilo har en positiv utvikling.

(TDN Direkt)