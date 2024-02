Rekordhøy dødelighet for oppdrettslaks

Aldri før har så mye sjøsatt oppdrettslaks gått tapt. I 2023 ble det registrert 62,7 millioner døde laks i sjøfasen, ifølge Veterinærinstituttet.

Det tilsvarer en dødelighet på 16,7 prosent og er seks millioner mer enn den tidligere rekorden fra 2022.

Dette er basert på tall oppdretterne selv melder inn til Fiskeridirektoratet.

– Tallene for 2023 viser det vi har sett de siste årene, at vi ikke får noen nedgang i dødelighet. Både i antall og prosentvis dødelighet er dette de høyeste tallene vi har registrert så langt, sier avdelingsdirektør for fiskehelse og fiskevelferd ved Veterinærinstituttet, Edgar Brun.

Taktskifte

Den høyeste dødeligheten kom fra Karmøy til Sotra (produksjonsområde 3) og endte på 25 prosent i fjor. I motsatt ende av skalaen finner vi Øst-Finnmark (produksjonsområde 13) og svenskegrensen til Jæren (produksjonsområde 1), som begge hadde under 10 prosent dødelighet.

– Fjoråret ga et taktskifte når det gjelder oppmerksomhet omkring helse, velferd og dødelighet hos oppdrettsfisken, og det ble tatt initiativer i næringen og forvaltningen for å bedre situasjonen, sier Brun.

Til tross for tiltakene økte fortsatt dødeligheten fra 16,1 prosent i 2022 til 16,7 i fjor, en oppgang på 0,6 prosentpoeng. Hva som ligger bak den rekordhøye dødeligheten kommer ikke frem.

I en tidligere versjon stod det at dødeligheten fra Nordhordland til Stadt (produksjonsområde 4) hadde den høyeste dødeligheten på 25 prosent. Dette er rettet til produksjonsområde 3, Karmøy til Sotra.