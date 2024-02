Rødøy-selskapet Gigante Salmon melder i en børsmelding tirsdag kveld at produksjonen av smolt vil reduseres med rundt 300.000, noe som tilsvarer rett under 50 prosent av utsettet for januar.

Reduksjonen skyldes problemer med dødelighet under levering til produksjonsanlegget tidligere i januar. Det landbaserte oppdrettsselskapet registrerte 20.000 døde fisk etter leveransen.

Dødeligheten skyldes en kombinasjon av faktorer, ifølge meldingen. Utsatt levering grunnet forsinket oppstart av anlegget, samt lav vannkvalitet under transport, dårlig vær og lav sjøtemperatur trekkes frem av selskapet, som har samarbeidet med fiskehelsetjenesten for å avdekke årsakene.

– Har ikke fisken det godt, så har ikke vi det godt. Våre ansatte gjør alt de kan for å avhjelpe fiskens helseutfordringer. Det er en "fattig trøst" for oss at dette ikke skyldes anleggets utforming. Vi gjør det vi kan for å håndtere situasjonen, sier selskapets leder Helge E. W. Albertsen.