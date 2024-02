Rekordvekst gir børsoppgang for Røkke-selskap

Aker BioMarine er opp nesten 7 prosent på Oslo Børs etter at de la frem kvartalstall og årsresultat onsdag. Det Røkke-kontrollerte selskapet fikk en omsetning på 82,9 millioner dollar i fjerde kvartal, opp fra 79,0 millioner dollar i samme periode året før.

Samtidig endte justert EBITDA på 17,6 millioner dollar, som var en nedgang på 15 prosent fra året før da selskapet fikk 20,7 millioner dollar i 2022s siste kvartal. For hele året endte EBITDA på 70 millioner dollar, som vil si rundt 740 millioner kroner, opp fra 69 millioner dollar året før.

Lavere marginer

For hele fjoråret endte omsetningen på 335,2 millioner dollar, som tilsvarer 3,5 milliarder kroner. Det er en oppgang på hele 21 prosent fra året før.

Aker BioMarine (Tall i USD) 4. kv./'23 4. kv./'22 2023 2022 Omsetning 82,9 79 335,3 277,2 Driftsresultat −2 5,9 5,3 22,1 Resultat etter skatt 17,7 20,7 70 69

– Aker BioMarine leverte den høyeste organiske veksten i selskapets historie i 2023, med imponerende 21 prosent omsetningsvekst. Dette inkluderer sterk ytelse på tvers av Qrill, Superba og Lang-virksomhetene, sier adm. direktør Matts Johansen i Aker BioMarine.

– Marginene ble påvirket av høyere drivstoffpriser og lavere Superba-produksjon. Vi øker nå produksjonen til normal kapasitet, som vil gi effekt senere i år, legger han til.

Bruttomarginene for hele året falt fra 41 prosent i 2022 til 34 prosent i år. Det sammenfalt med at resultatet etter skatt gikk fra 10 millioner i pluss, til et underskudd på 9 millioner dollar.

Fire forretningsenheter

Noe annet som kan ha bidratt til den gode stemningen på børsen onsdag var nyheten om at omorganiseringen av bioteknologiselskapet nå er fullført, og selskapet består nå av separate forretningsenheter: Fôringredienser, Menneskelig helseingredienser, Forbrukerhelseingredienser og Nye forretningsområder.

På grunn av økende ekstern interesse har Aker BioMarine bestemt seg for å utforske strategiske alternativer for Fôringredienser-virksomheten. Fôringredienser-avdelingen er verdens største krillhøster og produsent av krillmel. Virksomheten eier og driver tre spesialiserte høstefartøy og et støttefartøy.

Interessen for Fôringredienser kommer etter en periode med betydelig vekst, og forretningsenheten oppnådde justerte på rundt 156 millioner dollar, nesten 1,7 milliarder kroner, samt en justert kontant EBITDA på rundt 49 millioner dollar for regnskapsåret 2023.

Aker BioMarine har engasjert Arctic Securities, Carnegie og Rabobank som finansielle rådgivere for å bistå i denne prosessen.

Kjell Inge Røkkes Aker eier 77,8 prosent av aksjene i Aker BioMarine.