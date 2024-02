Oppdrettsselskapet SalMar fikk et operasjonelt driftsresultat på 2,2 milliarder kroner i årets siste kvartal. Ifølge Infront-konsensus ventet analytikerne i snitt et operasjonelt driftsresultat på 2,1 milliarder kroner.

Som følge av integrasjonen med NTS, NRS og SalmoNor økte det konsoliderte slaktevolumet med 31 prosent til 254.100 tonn i fjor, i tillegg til at operasjonelt driftsresultat totalt endte på 8,1 milliarder kroner.

Basert på resultatene i 2023 og en sterk finansiell posisjon har styret vedtatt et utbytte på 35 kroner pr. aksje – tilsvarende et utbyttedryss på 4,6 milliarder kroner til aksjonærene. Det er en kraftig økning fra 2022, da selskapet delte ut 20 kroner pr. aksje.

Analytikerne ventet i snitt at utbyttet ville bli på 19,46 kroner pr. aksje.

– SalMar-teamet har nok en gang prestert godt og levert imponerende resultater, både når det gjelder operasjonell drift, synergirealisering og gjennomføring av strategiske prosesser, sier konsernsjef Frode Arntsen i SalMar.

SalMar (Mill. kr.) 4. kv./23 4. kv./22 Driftsinntekter 8.019 6.406 Operasjonelt driftsresultat 2.158 1.006 Resultat før skatt 974 −222 Resultat etter skatt 1.261 −69

Massivt kutt

Flere oppdrettere har slitt med angrep fra perlesnormaneter i norske farvann i kvartalet. SalMar varslet i slutten av desember at ventede slaktevolumer for fjoråret ble nedjustert med 5.000 tonn som følge av dette.

SalMar skriver nå at som følge av manetangrepet justeres ventede slaktevolumer for Norge til 237.000 tonn. Det utgjør en kraftig nedjustering fra et tidligere mål på 257.000 tonn som selskapet kommuniserte i tredje kvartal.

Volumguidingen for de øvrige segmentene holdes uendret, med 7.000 tonn fra SalMar Aker Ocean, 15.000 tonn fra Island og 37.000 tonn fra den felleseide skotske virksomheten.

På lengre sikt har SalMar et mål om årlige slaktevolumer på 362.000 tonn.

– Vi ser betydelig potensial for fortsatt forbedring og vekst i alle deler av vår virksomhet. Til tross for uavklarte regulatoriske forhold, er vi trygge på at vi vil kunne øke produksjonen og vokse videre med vår nåværende operasjonelle struktur.

– Vår volumambisjon som vi presenterte på kapitalmarkedsdagen i september i fjor ligger fast, til tross for utfordringer med perlesnormaneter på slutten av 2023, sier Arntsen.

Selskapet har tidligere varslet at det slaktet 83.100 tonn i kvartalet. For første kvartal venter selskapet slaktevolumer på linje med fjoråret, samt kostnader på samme nivå som i fjerde kvartal.

Kontraktsandelen er ventet til 40 prosent i Norge i første kvartal og 25 prosent for hele 2024.