Den færøyske oppdretteren Bakkafrost opplevde et fall i operasjonelt driftsresultat i fjerde kvartal til 365 millioner danske kroner, mot 376 millioner samme periode i fjor.

I snitt ventet analytikerne at selskapet ville legge frem et operasjonelt driftsresultat på 399 millioner danske kroner, ifølge Infront-konsensus.

– Markedene har vært sterke, med høy etterspørsel i alle regioner. Bakkafrost laks ble godt verdsatt med god premie i markedet, spesielt sterk utvikling i Nord-Amerika, som økte til 25 prosent av laksen fra Bakkafrost Færøyene, sier adm. direktør Regin Jacobsen.

Slaktet 17,1 tonn

Ifølge rapporten hadde oppdretteren et slaktevolum på 17,1 tonn i fjerde kvartal, fordelt på 16.005 tonn fra Færøyene, og 1.062 tonn fra Skottland.

Samtidig beholder de guidingen for 2024, der de venter et totalt slaktevolum på 91.000 tonn, fordelt på 66.000 tonn fra Færøyene og 25.000 tonn fra Skottland.

I børsmeldingen skriver oppdretteren at de har sett bedring i Skottland siden midten av september, som har resultert i lavere dødlighet.

«Den økte kapasiteten for dobbel behandling med ferskvann i Skottland er en nøkkelfaktor som forbedrer gjellehelsen til fisken samtidig som den holder lakselusnivåene rekordlave. Dette har redusert den potensielle påvirkningen av de biologiske utfordringene i fjerde kvartal 2023» skriver selskapet i meldingen.

«Som et resultat av den forbedrede biologiske utviklingen, har Bakkafrost redusert slaktevolumet for fjerde kvartal 2023 for å tillate fisken å vokse seg større før høsting med høyere slaktevekter og verdi i 2024».

Bakkafrost (Mill. dkk) 4. kv./23 4. kv./22 Driftsinntekter 1.562 1.940 Driftsresultat 356 376 Resultat før skatt 479 −141 Resultat etter skatt 392 −154

Kutter utbytte

I rapporten kommer det frem at styret har besluttet å foreslå et utbytte på 8,70 danske kroner pr. aksje, tilsvarende 13,26 kroner norske kroner.

Totalt utgjør dette et utbytte på 515,3 millioner danske kroner, omtrent 782 millioner norske kroner gitt dagens kurs.

Det er derimot en nedgang fra året før, der Bakkafrost hadde et utbytte på 10 kroner pr. aksje.

Analytikerne ventet på forhånd et utbytte på 8,98 for 2023.

Styrker resultatet

Når det gjelder omsetningen landet den på 1.562 millioner danske kroner i kvartalet, ned fra 1.940 millioner i fjerde kvartal 2022. Ifølge rapporten kom 1.478 millioner av omsetningen fra Færøyene, mens 84 millioner danske kroner kom fra Skottland.

Analytikerne hadde på forhånd ventet en omsetning på 1.686 millioner danske kroner i snitt, ifølge Infront-konsensus.

Samtidig landet resultatet etter skatt på 392 millioner i kvartalet, mot minus 154 millioner året før. Det er bedre enn ventet fra analytikerne, som hadde spådd et nettoresultat på 258 millioner kroner i fjerde kvartal.

For året hadde oppdretteren et omsetning på 7.141 millioner danske kroner, og et resultat etter skatt på 955 millioner danske kroner.