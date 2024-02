Bakkafrost leverte tirsdag sine tall for fjerde kvartal, som endte opp dårligere enn ventet. Den færøyske oppdretteren opplevde et fall det operasjonelle driftsresultatet til 365 millioner danske kroner, mot 376 millioner samme periode i fjor. Analytikerne ventet imidlertid 399 millioner danske kroner.

Sjømatanalytiker Philip Scrase i Carnegie er enig i at rapporten for fjerde kvartal var svak.

– Men det vi synes var det viktigste var at biomasseveksten nå kommer. Man går inn det nye året med all-time high biomasse i selskapet, og man er egentlig veldig godt posisjonert, særlig for første halvår i år, sier han i dagens episode Børsmorgen.

Scrase forventer sterkere priser, samtidig som konkurrentene har kvalitetsproblemer.

– Der tror vi at Bakkafrost kommer til å tjene mye penger, sier han.

Bakkafrost har tapt nesten 1 milliard kroner i Skottland. En del av selskapets tiltak i landet er å ta ut fisk tidligere – noe som vil passe bra med tanke på at prisene er ventet å stige nå.

Scrase forteller at meglerhuset forventer at Bakkafrost vil nærme seg break even på driften i Skottland i 2024. Carnegie har økt kursmålet fra 562 til 750 kroner etter gårsdagens rapport. Siden nyttår har Bakka-aksjen steget rundt 17 prosent til 626,50 kroner.

– Vi synes at Bakkafrost er en av de mest interessante aksjene i sektoren, sier Scrase.

Torsdag slipper Grieg Seafood sine tall. Se klippet over for å høre hva analytikeren tenker om det selskapet, som sliter med biologien i Nord-Norge.