Oppdrettsselskapet Grieg Seafood la torsdag morgen ut kvartalstallene for fjerde kvartal, der biologien har vært en av kvartalsets største problemer.

Operasjonelt driftsresultat landet på minus 67 millioner kroner i kvartalet, ned fra 156 millioner samme kvartal året før.

Ifølge Infront-konsensus ventet analytikerne i snitt et operasjonelt driftsresultat på minus 23 millioner kroner.

– Parasitten Spiro, vintersår, og maneter har påvirket overlevelsesrater og operasjonell effektivitet i Finnmark og ført til redusert volum, økte håndteringskostnader og lavere prisoppnåelse. Jeg er ikke tilfreds med resultatene, og vi har iverksatt tiltak for å takle utfordringene både på kort og mellomlang sikt, sier adm. direktør Andreas Kvame.

Venter lavere slaktevolum

I fjerde kvartal landet slaktevolumet på 21.767 tonn, fordelt på 2.159 tonn i Rogaland, 10.387 tonn i Finnmark, 6.038 tonn i British Columbia og 3.184 tonn i Newfoundland.

Selskapet hadde tidligere guidet for et slaktevolum på 25.800 tonn i kvartalet.

Samtidig kutter oppdrettselskapet forventningene til slaktevolumer i 2024 til 81.000 tonn, fra tidligere 85.000 tonn.



For første kvartal guider de et slaktevolum på 17.800 tonn, fordelt på 7.000 tonn i Rogaland, 5.000 tonn i Finnmark, 800 tonn i British Columbia og 5.000 tonn i Newfoundland.

Grieg Seafood (Mill. kr) 4. kv./23 4. kv./22 Driftsinntekter 1.938 1.640 Driftsresultat 485 282 Resultat før skatt 303 108 Resultat etter skatt 247 62

Kutter kostnader

Omsetningen for kvartalet landet på 1.938 millioner kroner, opp fra 1.640 millioner samme kvartal i 2022. Analytikerne hadde i snitt ventet en omsetning på 1.876 millioner kroner.

Resultat før skatt endte på 302,5 millioner kroner kroner, opp fra 107,5 millioner fjerde kvartal 2022.

– Parasitten Spiro alene antas å ha forårsaket et samlet tap på 900 millioner kroner siden den ble oppdaget i 2022 ved vårt ferskvannsanlegg i Finnmark, hvor mesteparten allerede er realisert. Vi har implementert tiltak for å forhindre at Spiro kommer inn i anlegget vårt igjen, med gode resultater, sier adm. direktør i meldingen.

– All fisk som ble overført til havbruksanleggene i 2023 var Spiro-fri, og vi forventer at påvirkningen fra Spiro vil opphøre etter at vi har høstet ut de siste fiskegruppene fra 2022-generasjonen i løpet av andre kvartal.

Samtidig opplyser Kvame at selskapet har satt i gang et program for å gjennomgå alle aspekter av driften for å identifisere områder der de kan øke lønnsomhet og redusere kostnader.

Oppdretteren har som mål å redusere kostnadene med omtrent 150 millioner kroner i løpet av de neste to årene.